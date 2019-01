Stiri pe aceeasi tema

- Primaria și Consiliul Local al orașului Ocna Mureș, Casa de Cultura „Ion Sangereanu” și Asociația Culturala „Tradiții Ocnamureșene” a organizat, recent, „Gala tinerilor ocnamureseni”. La eveniment s-au acordat medalii și diplome pentru recunoașterea și evidențierea performanțelor obținute de elevii…

- Site-ul adevarul.ro scrie ca autoritațile locale au amplasat in centrul orașului Timișoara un Moș Craciun care ar putea obține, cu succes, titlul de "cel mai urat Moș Craciun din Romania .

- Aproape toate cladirile orasului sunt cufundate intr-o ceata groasa, cu excepția celor foarte inalte, precum szarie-norul Jiangsu, de 450 de metri. Clipul a fost filmat cu o drona ridicata la 400 de metri, astfel ca imaginile suprinse sunt parca dintr-un film stiintifico-fantastic. La momentul…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Calimanești au efectuat trei percheziții domiciliare la persoane banuite de furt calificat, fapta comisa pe raza orașului Calimanești. La data de 22 noiembrie, polițiștii au descins la locuințele a trei barbați din Calimanești, banuiți de ...

- Galatenii sunt oameni cu inima mare. Aproape 10 tone de donatii s-au strans in weekendul care a trecut, la cea de-a 4-a editie a campaniei desfasurate de Comunitatea RO100 Curatam Galatiul.

- Chiriile au luat-o razna la Cluj demult, iar proprietarii de apartamente continua sa speculeze piața. ”Inchiriez apartament cu 1 camera ultracentral, Bdul Eroilor linga Primarie. Apartamentul se afla la parter cu intrare din curte. Acces auto/parcare. Utilat…

- In urma cu circa o luna, in centrul orasului Galati au inceput sa apara crapaturi foarte mari in asfalt si tasari. Unul dintre blocurile din apropiere a inceput sa se scufunde, in peretii lui aparand fisuri. Expertiza a stabilit si cauzele problemelor: infiltratiile de apa potabila si menajera provenita…

- Primaria Chisinau anunta pentru sambata aceasta o ampla campanie de salubrizare si cheama locuitorii Capitalei sa se alature la Ziua Curateniei. Oamenii sunt indemnati sa stranga frunzele si gunoiul din curtile blocurilor.