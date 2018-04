Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu 20 mai intra in vigoare prevederile Ordonanța Guvernului privind suspendarea inmatricularii vehiculelor. OG 14 din 18 august 2017 modifica și completeaza Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile ...

- Incepand cu 20 mai intra in vigoare prevederile Ordonanța Guvernului privind suspendarea inmatricularii vehiculelor. OG 14 din 18 august 2017 modifica și completeaza Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

- Incidentul a avut loc luni dupa-amiaza in localitatea Pozo Canada, langa Albacete, in regiunea Murcia. Soferul vehiculului implicat in accident nu a fost ranit. Vehiculul ar fi camionul unui circ. Directorul departamentului guvernamental insarcinat cu reteaua rutiera in Spania, Gregorio Serrano, a postat…

- Tanara ar fi comis fapta la finele saptamanii trecute, atunci cand agentii de paza ai societatii comerciale au sesizat Politia cu privire la furt. Oamenii legii au descoperit ca tanara incercase sa iasa din magazin, pe la casa, fara a declara boxa pe care o sustrasese. „Prejudiciul in valoare de aproximativ…

- Politia greaca a facut vineri uz de bastoane de cauciuc si gaze lacrimogene pentru a dispersa profesorii care demonstrau in centrul Atenei pentru garantarea locurilor de munca, relateaza dpa, citand mai multe...

- Un adolescent de 18 ani din Kentucky i-a cerut bani mamei sale pentru a-și face un tatuaj. Totuși, cu banii primiți acesta și-a cumparat o pușca pentru a-și impușca colegii de la liceu, au declarat polițiștii. Timothy Felker, student la Liceul Paul Laurence Dunbar din Lexington, a fost…

- Pentru prima oara de cand a ajuns la Vatican, Papa Francisc a vorbit, luni, despre eventualitatea comiterii unui atentat impotriva Sfantului Scaun de catre "un nebun" care va provoca un "masacru". Suveranul Pontif a tinut sa le multumeasca agentilor de securitate care il protejeaza atat pe…

- Politia a retinut un grup de 21 de tineri care purtau maști pe fața și rucsacuri in spate. Potrivit politiei, tinerii se indreptau spre evenimentul desfașurat in Piața Marii Adunari Naționale.

- Protestatarii din Barcelona s-au confruntat cu politia dupa ce Curtea Suprema a luat noi masuri impotriva separatistilor, hotarand retinerea a cinci lideri catalani , precum si judecarea pentru rebeliune, deturnare de fonduri sau desconsiderarea statului a altor 25, scrie BBC.Peste 20 de persoane…

- O ancheta judiciara a fost deschisa joi de un tribunal londonez pentru a determina circumstantele mortii exilatului rus Nikolai Gluskov, relateaza AFP. Nikolai Gluskov fusese gasit mort la domiciliul sau din vestul Londrei la 12 martie. Politia antiterorista britanica a declansat de asemenea o ancheta…

- Tragedia s-a petrecut in Thailand. Politia a declarat ca autobuzul cobora pe un deal din centrul tarii, cand a intrat in coliziune cu un camion. Autobuzul s-a rupt in doua, iar pasagerii nu au avut nicio șansa.In plus, fața de cei 18 morți anunțați in urma cu puțin timp, inca 33 de pasageri…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat ”bolnavi” la originea mai multor atentate cu bomba in Texas, in ultimele saptamani, o serie comisa de acelasi autor, dar fara ”legatura aparenta” cu terorismul, relateaza AFP. Politia din Austin a anuntat marti seara (ora locala) o noua explozie, dupa care…

- Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani, dupa ce a suferit un stop cardio-respirator. Asta este concluzia anchetatorilor, dupa primele cercetari. Jurnalistul a fost gasit mort in locuința sa, dupa mai bine de 12 ore de la deces. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani Cine a fost Andrei…

- S-a creat haos in urma deciziilor autoritaților maghiare de a restricționa traficul greu pe teritoriul Ungariei joi, 15 martie, de Ziua Naționala. Apoi a venit weekendul care a adus o noua runda de restricții: de sambata, ora 23:00, pana duminica, ora 23:00. Drept urmare, mii de camioane – care au staționat…

- Barbatul din imagine este cautat dupa ce a furat suma de 200 lei dintr-un sertar al unui magazin Succes aflat in Piața Mica din Targu Jiu. Imaginile au fost surprinse de camerele video de langa magazin. Articolul FOTO: El este barbatul cautat de poliția din Targu Jiu! A furat dintr-un magazin din Piața…

- Au intervenit atât cei de la ISU cu o autospeciala, precum și agenți din cadrul Poliției, care fac cercetari la fața locului. Urmeaza sa se stabileasca în ce împrejurari s-a întâmplat accidentul, daca a fost vorba de o sinucidere ori de o situație imprevizibila.…

- Politia neozeelandeza a anuntat joi ca ancheteaza cu privire la acuzatii ale unui fost agent dublu rus care afirma ca un necunoscut a incercat sa-l otraveasca pe o strada din Auckland in 2006, scrie AFP.

- Un incident sangeros s-a petrecut in urma cu o saptamana in Capitala. Un barbat a fost injunghiat langa Parcul herastrau. De atunci, polițiștii bucureșteni sunt in alerta, mai ales ca victima, Razvan Lucan, cunoscut ca un apropiat al solistului Puya, ar face parte dintr-un clan interlop. Scena desprinsa…

- Coloane de TIR-uri așteapta in vamile din vestul țarii pentru a putea ieși din Romania. Cele mai aglomerate puncte de trecere ale frontierei sunt cele din Borș, Varșand și Nadlac II. Coloane de TIR-uri așteapta sa iasa din țara la graințele din vest. Aglomerațiile sunt cauzate de controalele suplimentare…

- Potrivit postului elen de televiziune Skai TV, Ivan Savvidis ar fi urmarit de poliție. Procurorii au lansat deja o investigație, dupa ce proprietarul lui PAOK a patruns pe teren cu un revolver, amenințand arbitrul și oficialii lui AEK Atena duminica seara. S-ar fi emis un mandat de arestare pe numele…

- Un judecator de la Tribunalul Timiș, secția civila, a fost atacat pe strada. Potrivit primelor informații prezentate la Antena 3, se pare ca judecatorul se intorcea de la o petrecere. Ramane de vazut care a fost motivul scandalului și cum s-a intamplat totul. Poliția a deschis o ancheta in acest sens.

- Comunicat. In urma unei evaluari efectuate ca urmare a analizarii eficientei masurilor dispuse la frontiera, atat pentru implementarea noilor prevederi europene privind introducerea verificarilor sistematice,...

- Printre persoanele pe numele carora au fost emise mandate de arestare se numara si Fatmanur Gulen, nepoata clericului Fethullah Gulen.Politia a arestat deja 33 de persoane, inclusiv pe Fatmanur Gulen, iar operatiunile de cautare a suspectilor sunt in desfasurare.Presedintele turc…

- Un agent de poliție din Dambovița a fost reținut pentru ca lua șpaga la inmatricularea mașinilor. Polițistul de la Serviciul Regim permise și inmatricularea Vehiculelor (SRPCIV) facea rost de clienți cu ajutorul unor angajați de la centrele de copiere din apropierea instituției. Afacerea a fost inchisa…

- Un tragic eveniment a avut loc, in acesta noapte, in orasul Urlati, judetul Prahova. Raluca Vasiloae, purtatorul de cuvant al ISU Prahova, a declarat pentru ZIUA de Constanta, ca in urma cu putin timp s a declansat, din cauze necunoscute, un incendiu la o casa particulara, situata pe strada 30 Decembrie.Pentru…

- Ștefan Roman, barbatul acuzat ca a ucis o barmanița in Satu Mare, a fost arestat preventiv. Magistrații Tribunalului Satu Mare au decis, luni, ca individul, in varsta de 39 de ani, sa-și petreaca urmatoarele 30 de zile in spatele gratiilor, fiind suspectat ca ar fi ucis-o in mod brutal pe barmanița…

- Sute de autocamioane s-au adunat, luni, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, pe autostrada, coloana depașind zece kilometri. Șoferii au claxonat in semn de protest, nemulțumiți ca așteapta șapte-opt ore controlul documentelor la intrarea in Ungaria. Șoferii de camioane sunt suparați ca au avut…

- Un sportiv de la clubul de kickboxing condus de luptatorul Daniel Mocanu a murit marți la doar 23 de ani. Gheorghe Stelian s-a stins din viața in condiții suspecte. Acesta a mancat, a ieșit in curte și, dintr-o data, a cazut la pamant. Medicii au venit imediat sa-i acorde…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei in tara noastra a ajuns la 29, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.Ultimele trei persoane decedate din cauza virusului gripal sunt doi barbati din…

- Vremea rea a pus drumarii pe jar. Zeci de utilaje de deszapezire au fost trimise in teren pentru a indeparta zapada. In judetul Calarasi, judet aflat sub avertizare de viscol, se circula in conditii de iarna.

- De rand cu o dinamica excelenta și o rentabilitate inalta, electromobilul Jaguar I-PACE menține posibilitatea incarcarii rapide. El se poate incarca pe deplin in doar 45 minute. Imbinarea dintre dinamismul unui sportcar și practicismul unui SUV fac din I-PACE o mașina ideala pentru utilizare cotidiana. …

- Potrivit proiectului de lege pentru modificarea si completarea art.9 din Ordonanta Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania a fost adoptat de Camera Deputatilor cu 265 de voturi. Potrivit proiectului…

- Daca in urma cu doua saptamani, imaginile cu paturi pe holul Spitalului Judetean din Timisoara au facut inconjurul tarii, acum o postare pe Facebook cu un salon din Clinica de Boli Infectioase "Victor Babes" a devenit virala.

- Noua romani au fost descoperiti de politia britanica sechestrati intr o locuinta din Plymstock. Romanii au fost gasiti pe 30 ianuarie, in jurul orei 17.00, in urma unor reclamatii facute de vecini, potrivit Romania TV.Anchetatorii suspecteaza ca romanii sunt victimele unor traficanti de persoane, relateaza…

- Pentru perioada 2018-2020, Guvernul propune continuarea asigurarii din bugetul de stat/fonduri nerambursabile a sumelor necesare implementarii pachetului minim de servicii publice in fiecare localitate: sanatate, educatie, apa-canalizare, energie termica si electrica, transport – drumuri, salubrizare,…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de joi, 25 ianuarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice…

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele ore, cu 1.293 de autoutilaje si aproape 8.873 de tone de material antiderapant pentru asigurarea unui trafic rutier in conditii de siguranta in zonele aflate sub avertizarile emise de meteorologi, a informat…

- Pana la aceasta ora, nu au fost situatii de urgenta provocate de caderile masive de zapada. Toate utilajele disponibile sunt pe teren, inca de pe timpul noptii, si actioneaza pentru curatirea cailor rutiere si imprastierea zapezii de pe drumurile nationale si judetene. Comitetul Judetean pentru Situatii…

- Traficul feroviar se desfasoara, joi dimineata, in conditii de iarna pe raza judetelor aflate sub Cod portocaliu si Cod galben de vant puternic si ninsori viscolite, si nu sunt magistrale feroviare inchise, a anuntat Compania Nationala de Cai Ferate ''CFR'' SA, intr-un comunicat de…

- Inspectoratul Scolar Judetean Maramures, cu sediul in Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 14, judetul Maramures, in temeiul art. 1-7 din Regulamentul Cadru de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificarile și completarile…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a informat in dimineata zilei de sambata, 13 ianuarie, ca pe A2 si A4 se circula in conditii de iarna. De asemenea, mai multe porturi sunt inchise din cauza vantului puternic.

- Ploaia din ultimele ore, precum și ninsorile preconizate de meteorologi pana sambata, cresc riscul producerii unor accidente rutiere. Astfel, Inspectoratul de Politie Judetean Alba recomanda conducatorilor auto sa respecte cu strictete regulile de circulatie, semnificatia indicatoarelor, indrumarile…

- Aproximativ zece persoane s-au adunat luni cu pancarte in fata sediului PSD pentru a protesta fata de conducerea acestei formatiuni. Un protestatar s-a urcat intr-un copac, sustinand ca in acest fel doreste sa-si exprime punctul de vedere si sa evite sa fie dus la Politie. Reprezentantii Jandarmeriei…

- Medicul Marta Coman, filmata in timp ce rupe fișa medicala a unei paciente, renunța la contractul cu Spitalul Orașenesc din Baicoi dupa ce in spațiul public a aparut inregistrarea care o arata refuzand sa o interneze pe femeie. Doctorița spune ca regreta incidentul și a explicat superiorilor sai ca…

- Mama copiiilor agresati in lift de un pedofil nu are de gand sa stea cu mainile-n san. Il cauta pe barbat, intreaba in stanga si-n dreapta trecatorii daca l-au vazut pe cel care i-a agresat copiii. Si spera ca politistii ii vor da de urma individului inainte ca acesta sa mai incerce sa atace vreun copil.

- Vineri dimineata, in municipiul Bucuresti, pe arterele rutiere se circula in conditii de ceata, vizibilitatea fiind scazuta. De asemenea, suprafata carosabila este umeda, iar acest factor poate cauza derapaje si creste distanta de franare, avertizeaza Politia.

- Un tanar in varsta de 26 de ani, care sustine ca a fost injunghiat de o persoana necunoscuta in apropiere de statia de metrou Politehnica, a fost transportat joi seara la spital, potrivit reprezentantilor SMURD. Politia a demarat o ancheta.

- Tanarul studia la Academia Militara, intr-un oraș aflat la cațiva zeci de kilometri de Moscova. Potrivit Metro, tanarul a jucat ruleta ruseasca impreuna cu un prieten. Acesta din urma a fost și cel care a anunțat autoritațile despre tragedie. Adolescentul a jucat ruleta ruseasca tocmai in…