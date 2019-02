Din lipsă de spaţiu disponibil în centru, investitorii imobiliari ţintesc modernizarea clădirilor istorice (analiză) Cladirile istorice din centrul Capitalei au devenit noua tinta pentru dezvoltatorii imobiliari, in contextul in care exista tot mai putine terenuri pentru constructii in aceasta zona, se precizeaza intr-o analiza de specialitate.



Avand in vedere cererea mare existenta pentru spatii de birouri si pentru hoteluri moderne in centrul orasului, potentialul segmentului de piata al cladirilor istorice este foarte mare, estimeaza sursa.



Potrivit analizei realizate de compania de management a investitiilor imobiliare JLL, interesul investitorilor pentru proiectele de dezvoltare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cladirile istorice din centrul Capitalei au devenit o noua tinta pentru dezvoltatori in conditiile in care disponibilitatea terenurilor pentru constructii in aceasta zona este din ce in ce mai redusa. Potentialul acestui segment de piata este foarte mare avand in vedere cererea pentru spatii de birouri…

- Fata de anul precedent, valoarea tranzactiilor a crescut cu 13%, pe fondul mentinerii la cote ridicate a interesului din partea dezvoltatorilor din segmentul rezidential, dar si pe fondul tranzactionarii unor loturi de mari dimensiuni pretabile pentru dezvoltarea unor proiecte mixte, potrivit companiei,…

- Membri ai Federatiei Sindicatului din Comunicatii Moldpresa au protestat in dimineata zilei de astazi, 22 ianuarie, in fata Primariei Chisinau, impotriva deciziei autoritatilor publice locale privind evacuarea chioscurilor Moldpresa. Protestatarii se plang ca, odata cu evacuarea gheretelor, si-au pierdut…

- Un echipaj al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures a intervenit, luni, timp de aproximativ doua ore, in centrul municipiului resedinta pentru inlaturarea turturilor de gheata si a zapezii care riscau sa se prabuseasca de pe trei blocuri de locuinte pe una dintre cele…

- Accident violent la intersectia strazilor Bucuresti cu Bodoni. Un automobil Skoda s-a tamponat puternic cu o alta masina de model Renault.Din informatiile preliminare nimeni nu a avut de suferit. Cu detalii revenim mai tarziu.

- O explozie puternica a avut loc luni in centrul capitalei Afganistanului, Kabul, fiind urmata de focuri de arma, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate afgane.Un vehicul-capcana a explodat in fata unei insitutii din Kabul, a declarat Nasrat Rahimi, un oficial din cadrul Ministerului…

- Cateva sute de persoane au manifestat sambata seara, in Piata Victoriei din Capitala, de unde au pornit in mars spre Universitate, in cadrul unui miting organizat incepand cu ora 16.00. Pe drum, numparul lor a crescut la peste 2.000 de oameni. Protestul marcheaza 29 de ani de la Revolutia din decembrie.…

- O groapa imensa s-a format pe o strada din centrul Capitalei si a inghitit un automobil parcat in zona.Trecatorii se uitau nedumeriti la pamantul surpat si au facut poze. Imagini de la fata locului au fost postate pe o retea de socializare.