Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Eugen Tedorovici a afirmat marti ca i a propus lui Ionut Misa, fost ministru al Finantelor in Guvernul Tudose, sa faca parte din echipa de la Finante, informeaza Realitatea.net. "Am avut o discutie cu dansul inainte de votul din Parlament de ieri si i am propus o formula de a lucru…

- Impozitarea veniturilor Bisericii nu iese de pe agenda lui Eugen Teodorovici, care ajuns din nou ministru de Finante spune chiar ca este o „sursa de inspiratie pentru Patriarh”.Intrebat daca Patriarhul l-a convins sa renunte la impozitarea veniturilor Bisericii, Teodorovici a raspuns ca Prea…

- Noul ministru a Finantelor, Eugen Teodorovici, a confirmat marti ca în sedinta de guvern de miercuri va prezenta textul ordonantei de urgenta care amâna plata obligatiilor conform declaratiei 600 pâna la sfârsitul lunii

- Romanii nu mai trebuie sa depuna Formularul 600, in conditiile in care Guvernul va gasi solutii in acest sens, a anuntat marti ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor, luni seara, in prima intalnire in aceasta noua formula a Guvernului, sa…

- Eugen Teodorovici, noul ministru al finantelor, a anuntat ca nimeni nu va mai trebui sa depuna controversata declaratie fiscala 600. Insa, pana va identifica solutia legala, Ministerul de Finante va prelungi termenul de depunere pana in martie. “Din moment ce ...

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat, marți dimineața, la sediul ministerului, ca pregatește o Ordonanța de Urgența pentru a anula depunerea Deciziei 600. Eugen Teodorovici spune ca Declaratia 600 nu isi are rostul. “Voi pregati o OUG pentru a anula depunerea Deciziei 600, timp in care…

- Pana cand se va gasi o solutie finala in cazul controversatului Formular 600 (Declaratia 600), noul ministru al Finantelor ii sfatuieste pe romani sa nu mai bata drumul pana la ghiseele Fiscului, pentru a-l depune. Recent instalat in fotoliul de ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici a venit cu noi…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat in urma cu putin timp in urma, ca romanii nu trebuie sa mai depuna formularul 600. Initial, declarația 600 trebuia depusa pana la finalul lunii ianuarie de toti cei care, anul trecut, au obținut venituri din activitați independente echivalente cu cel…

- Noul ministru al finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca nimeni nu va mai trebui sa depuna controversata declaratie fiscala 600. Insa, pana va identifica solutia legala, Ministerul de Finante va prelungi termenul de depunere pana in martie. Ministrul Teodorovici cu explicatii date, cu putin timp…

- Eugen Teodorovici spune ca Declaratia 600 nu isi are rostul. "Voi pregati o OUG pentru a anula depunerea Deciziei 600, timp in care o sa gasim cea mai buna soluție. In aceasta perioada, nimeni nu mai trebuie sa depuna niciun fel de formular. Vom gasi o soluție pentru a nu se mai depune acest…

- Formularul 600, care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, ar putea fi unificat cu Declaratia 200, potrivit ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici, scrie Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Declarația 600 va fi eliminata, astfel ca persoanelor fizice care trebuie, conform legii actuale, sa depuna formularul la Fisc pana la 31 ianuarie le este transmis chiar de ministrul Finanțelor ca nu are rost sa mai depuna documentul. Aceasta deoarece Guvernul va amana termenul de depunere,…

- Plictiseala, dezgust și perplexitate, la audierea in comisii a celui de-al treilea guvern PSD-ALDE. Prostia pura, balbaielile, enormitațile etalate la audieri și repetate in fața microfoanelor arata ca resursa de personal din PSD este in mare suferința. Atat se poate: cu puține și laudabile excepții,…

- Eugen Teodorovici, noul ministru al Finanțelor, renunța la schema de minimis pentru firmele din domeniul IT, pregatita de fostul guvern pentru a preveni reducerea veniturilor programatorilor dupa transferul contribuțiilor sociale la angajat. In schimb, acesta pregatește o ordonanța de urgența cu un…

- Ministrul propus al Finantelor, Eugen Teodorovici, a dat asigurari luni ca formularul 600 va fi eliminat. "Pe 31 va fi sedinta de Guvern, cu ordonanta de urgenta pentru amanarea termenului. Termenul se amana pana la final de martie, timp in care putem sa gasim solutia. Se amana, timp in care poti sa…

- Ministrul propus al Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat luni ca formularul 600 urmeaza sa fie eliminat, iar contribuabilii nu mai trebuie sa il depuna. Persoanele fizice care au obtinut venituri extra-salariale cumulate de minim 22.800 lei in 2017 trebuiau sa depuna, pana la 31 ianuarie,…

- Formularul 600 in baza caruia li se retin contributii sociale celor care obtin venituri din surse independente ar putea fi unificat cu Declaratia 200, potrivit ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici. "In prima sedinta de Guvern vom avea acea Ordonanta de urgenta care va prelungi…

- "In legatura cu declaratia 600, primul pas va fi in prima sedinta de Guvern, se va amana depunerea acestui formular, urmand ca la MFP sa incercam o solutie normala, logica, fie chiar prin comasarea declaratiei 200 cu 600", a spus Eugen Teodorovici, la iesirea sa de la audierea din comisiile parlamentare,…

- ”Am fost surprinsi de masurile luate de Guvernul Tudose, care nu au fost in totalitate cele cu care ne-am dus in fata alegatorilor cand le-am cerut sa ne aleaga (…) Nu am fost de acord cu Declaratia 600, asta clar va trebui anulata. Eu zic ca la Finante este unul dintre cei mai buni ministri, cei…

- Declarația 600 ar putea fi unificata cu Declarația 200, potrivit declarației ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici. Declarația 600, care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, ar putea fi unificata cu Declaratia 200, potrivit ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici.…

- In Romania nu vor fi taxe si impozite suplimentare si nici nu se vor creste actualele taxe, sub conducerea mea, sustine Eugen Teodorovici, ministrul propus al Finantelor Publice. "Nu se va adopta în acest an nicio taxă suplimentară, nicio creştere a unei taxe, impozit şi aşa…

- O solutie pentru formularul 600 ar fi unificarea acestuia cu declaratia 200, cea utilizata pentru declararea veniturilor din activitati independente aferente anului 2017, spune noul ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici, citat de Digi 24."In legatura cu declaratia 600, primul pas va fi in prima…

- Formularul 600, care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, ar putea fi unificat cu Declaratia 200, potrivit ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici. "În prima şedinţă de Guvern vom avea acea Ordonanţă de urgenţă care va prelungi…

- Formularul 600, care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, ar putea fi unificat cu Declaratia 200, potrivit ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici. "În prima sedinta de Guvern vom avea acea Ordonanta de urgenta care va prelungi termenul de depunere (a Declaratiei…

- O soluție pentru formularul 600 ar fi unificarea acestuia cu declarația 200, cea utilizata pentru declararea veniturilor din activitați independente aferente anului 2017, spune noul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici.

- Eugen Teodorovici, noul ministru al Finanțelor din Guvernul Dancila a anunțat vineri seara, in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, revolutie in Finante. Celebrul și contestatul Formular 600 e prioritate pentru Teodorovici.

- PSD il propune pe Eugen Teodorovici pentru functia de ministru al Finantelor, dupa ce - ca presedinte al Comisiei de buget-finante din Senat - acesta a contestat masurile cuprinse in Ordonanta 79/2017 care au generat „revolutia fiscala” de la 1 ianuarie 2018.

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, i-a urat succes, vineri, senatorului Eugen Teodorovici, votat de CEx al PSD sa preia portofoliul Finantelor, si a exprimat speranta ca acesta va reusi mult mai mult. "Aceasta este decizia politica si o respect. Este fostul meu ministru. E colegul meu din…

- La randul sau, Eugen Teodorovici a spus ca nu se poate pronunta in acest caz decat dupa CEx PSD. „Ma onoreaza propunerea. Sigur, niciunul dintre portofolii nu mi-ar fi strain, dupa atatia ani de cand lucrez in administratia publica", a declarat Teodorovici. Din iunie 2009 si pana in mai 2012, Eugen…

- Presedintele ALDE Olt, deputatul Mihai Nita, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Slatina, ca ALDE nu este de acord cu Declaratia 600.Intrebat ce se va intampla cu Formularul 600, Nita a raspuns ca in opinia sa nu mai este cazul unei discutii pe aceasta tema, deoarece formularul…

- Declarația 600, parte a celebrei „Revoluții Fiscale” a PSD, desavarșita prin OUG 79/2017, este doar cea mai recenta dovada a lipsei totale de creier și bunavoința de la ministerul Finanțelor.

- VIDEO Reportaj filmat cu camera ascunsa Chiar si inspectorii de la Fisc sunt derutati. Cei de la Craiova spun ca nu mai au ce explicatii sa ofere oamenilor. „Deocamdata nu a venit nimic. Doar ce vorbesc la televizor ca asta innebunesc toti oamenii, dar numai asa ca sa ii puna pe drumuri. Nu a venit…

- Declaratia 600 sta sub semnul intrebarii, atat din privinta termenului pana la care trebuie depusa, cat si din perspectiva faptului ca ar putea fi fie schimbata, fie chiar eliminata complet. Ministerul Finantelor este pe cale sa amane termenul de depunere si, de asemenea, lucreaza la mai multe modificari…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis sa amane sentinta in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Magistratii au dat ca termen data de 8 februarie.Citeste si: Un lider PNL iese…

- Bucurestiul nu isi respecta obligatiile privind reformarea justitiei si nu demonstreaza clar separatia puterilor in stat, arata un raport elaborat de un expert in afaceri europene, Gary Cartright, el recomandand suspendarea extradarilor catre Romania pana la remedierea problemelor, scrie EUToday,…

- Negoita, despre protestul de sambata: Daca au participat 100.000, rezulta ca 20 de milioane nu au fost de acord Robert Negoita, seful PSD sector 3 Bucuresti, a declarat, luni, inainte de sedinta CExN al PSD, ca daca la protestul de sambata au participat 100.000 de persoane rezulta ca 20 de milioane…

- UPDATE: Dupa mai multe informatii venite “pe surse”, presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat oficial ca termenul de depunere a formularului 600 va fi amanat pana la 1 martie. Este posibil si ca depunerea declaratiei sa nu mai fie obligatorie pentru unele categorii de contribuabili. Declarația 600 a…

- Declarația 600 ar putea sa fie vizata de mai multe modificari pentru a fi eliminate dificultațile din prezent. Noul termen de depunere ar urma sa fie 31 martie, iar plafonul ar putea sa fie ridicat. Declarația 600 trebuia sa fie depusa pana la 31 ianuarie 2018 de toți cei care, in anul 2017, au avut…

- Noul termen de depunere a declaratiei 600, privind venitul asupra carora se vor declara si plati contributiile sociale si de sanatate pentru veniturile extrasalariale mai mari de 1.900 de lei pe luna va fi amanat pana la 31 martie, au declarat surse pentru ECONOMICA.NET.Citeste si: Vesti DEVASTATOARE…

- Analistul economic Radu Soviani aduce critici dure Codului fiscal, declarației 600 și este de parere ca ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, ar trebui sa plece odata cu acest formular. ”Ar trebui sa plece declarația fiscala cu tot cu Mișa. Nu poți sa-l pastrezi în continuare pe Mișa.…

- Tensiunile privind Declaratia 600 se intensifica si in scandalul iscat de controversatul formular se implica si un fost ministru de Finante. Este vorba despre Eugen Teodorovici, care sustine ca succesorul lui Ionut Misa in Guvernul Viorica Dancila trebuie sa rectifice aceasta eroare si sa renunțe…

- Emiterea Ordinului ANAF nr. 4140/2017 din data de 29 decembrie 2017 reprezinta o sfidare și o bataie de joc la adresa a peste 600 de mii de romani, care au descoperit dupa sarbatori ca au noi obligații fiscale intr-o luna de zile, spune liderul PNL Ludovic Orban, care il someaza pe ministrul Finanțelor…

- Astfel, marți, la Comisia economica din Parlament, deputatul PNL, Daniel Zamfir, a trimis o solicitare catre ministrul Finanțelor, dar și catre șeful ANAF, aceștia urmand sa dea explicații referitoare la Formularul 600, in vederea determinarii contribuției de asigurari sociale (CAS) și a contribuției…

- Ordonanța cu Declarația 600 i-a bulversat pe cei care traiesc din profesii liberale. Pentru ca nu au un venit stabil, ei vor fi obligați de stat sa cotizeze la contribuțiile sociale în avans, în cazul în care depașesc un plafon stabilit de

- Incepand cu anul 2018, mai multe declaratii fiscale vor trebui depuse, obligatoriu, prin intermediul internetului. Potrivit Ordinului 2.326/2017 al presedintelui ANAF, din acest an vor trebui depuse online nu mai putin de 13 declaratii fiscale. Declaratii Astfel, vor fi depuse online:…

- Declarația 600 este subiectul fierbinte al lunii ianuarie, dupa ce ”revoluția fiscala” a Guvernului Tudose impinge la ghișee toți avocații, notarii, contabilii, ziariștii, scriitorii și toate persoanele fizice autorizate. Aceștia, dar și cei care au venituri din chirii, dobanzi sau investiții, trebuie…

- Comisiile parlamentare reunite de buget-finante au adoptat, vineri, un amendament la proiectul legii bugetului de stat pe anul 2018, in baza caruia cotele defalcate din impozitul pe venit care se transfera bugetelor locale cresc de la 71,5% la 100% pentru a compensa diminuarea cotei de impozitare…

- Așa cum au anunțat, liderul PSD, Liviu Dragnea, președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, dar și pemierul Mihai Tudose nu au dorit sa paticipe la recepția de Ziua Naționala. Totuși, din partea puterii s-a remarcat fostul ministru al Finanțelor, senatorul Eugen Teodorovici, dar și ministrul…

- Comisia de buget-finante cere sa se modifice Codul Fiscal printr-o alta OUG Presedintele Comisiei de buget a Senatului, social-democratul Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca membrii comisiei au trimis o scrisoare catre ministrul Finantelor, Ionut Misa, pentru a analiza posibilitatea de a modifica…

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Salaj face cunoscut faptul ca, pana marti, 7 noiembrie, inclusiv, trebuie depusa la unitatile fiscale Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care utilizeaza trimestrul calendaristic…