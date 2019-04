Stiri pe aceeasi tema

- Utilizarea pistoalelor electrice de catre fortele de politie, testata în 12 orase italiene începând de anul trecut, va fi generalizata în toata tara în luna iunie, a anuntat duminica ministrul de interne Matteo Salvini, potrivit Agerpres."Începând…

- Utilizarea pistoalelor electrice de catre fortele de politie, testata in 12 orase italiene incepand de anul trecut, va fi generalizata in toata tara in luna iunie, a anuntat duminica ministrul de interne Matteo Salvini, citat de AFP. 'Incepand din iunie, pistolul electric va intra in vigoare', a…

- Utilizarea pistoalelor electrice de catre fortele de politie, testata in 12 orase italiene incepand de anul trecut, va fi generalizata in toata tara in luna iunie, a anuntat duminica ministrul de interne Matteo Salvini, citat de AFP. "Incepand din iunie, pistolul electric va intra in vigoare",…

- Utilizarea pistoalelor electrice de catre fortele de politie, testata in 12 orase italiene incepand de anul trecut, va fi generalizata in toata tara in luna iunie, a anuntat duminica ministrul de interne Matteo Salvini, citat de AFP."Incepand din iunie, pistolul electric va intra in vigoare",…

- Serie A 2019, etapa a 30-a. Azi joaca Milan și Juventus. Maine sunt Roma - Fiorentina și Genoa - Inter. Programul rundei. Marți, 2 aprilie 20:00 AC Milan - Udinese 22:00 Cagliari - Juventus In absența lui Cristiano Ronaldo, accidentat, Moise Kean, 19 ani, noua senzație a fotbalului italian, marcator…

- Serie A 2019, etapa 29-a. Roma - Napoli și Inter - Lazio, meciurile rundei. Juve are 15 puncte peste Napoli, titlul e deja jucat. Vineri, 29 martie 21.30 Chievo - Cagliari Sambata, 30 martie 16:00 Udinese - Genoa 19:00 Juventus - Empoli 21:30 Sampdoria - AC Milan Duminica, 31 martie 13:30 Parma - Atalanta…

- Parintii baiatului, originari din Ghana, au efectuat circumcizia in casa lor din Scandiano, in apropiere de orasul Reggio Emilia, Italia. Bebelușul a fost transportat la un spital din Bologna dupa ce a inceput sa sangereze excesiv și a intrat in stop cardiac. Medicii nu l-au mai putut salva pe micuț.…

- ​Walter Zenga, fostul mare portar al Squadrei Azzurra, nu mai este antrenorul echipei Venezia FC, din Serie B, pe care o pregatea din luna octombrie, a anuntat marti clubul de fotbal pe site-ul sau oficial, conform Agerpres.Tehnicianul de 38 de ani, care le-a antrenat în România pe FC…