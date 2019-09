Din istoria orasului: Bastionul Macelarilor, un obiectiv vechi de secole. La ce era folosit

Stiri pe aceeasi tema

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Morari si Asociatii cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc Iosif-Nicolae POPAN, in temeiul art. 838(1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunostinta generala ca in ziua…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Morari si Asociatii cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc asociat Iosif-Nicolae POPAN, in temeiul art. 838(1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunostinta generala ca…

- In sedinta ordinara din 30 august, consilierii locali au aprobat un proiect de hotarare privind realizarea operatiunilor in vederea exproprierii pentru utilitate publica a imobilelor constructii si teren aferent complexului istoric “Minerul” situat in Baia Mare, Piata Libertatii nr.7 si Piata Pacii…

- 666 de absolventi din Maramures s-au inscris pentru a sustine proba scrisa la Limba si literatura romana, pentru sesiunea de toamna a Bacalaureatului 2019. Dintre acestia 120 au absentat. Astfel, in centrele de examinare au intrat 546 de candidati. Joi, 22 august, va avea loc proba scrisa la Limba si…

- E greu de spus in cateva cuvinte de ce ar trebui cineva sa vina sa viziteze Iasul. Mai ales cineva care nu stie mai nimic despre Romania, despre istoria, cultura si traditiile acestui loc. Caci, pentru noi, cei care locuim aici, care suntem crescuti sau doar educati in orizontul acestui oras, valoarea…

- In cursul serii de ieri pompierii baimareni au intervenit pe strada Motorului din Baia Mare pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o garsoniera. Oana Alexa-Gonczi, purtator de cuvant ISU Maramures: “S-a intervenit cu doua echipaje de stingere si un EPA SMURD. Nu s-au inregistrat victime.…

- Zi de vara greu de suportat in Baia Mare si Sighetu Marmatiei. La ora 14.00 indicele temperatura umezeala avea in Baia Mare valoarea de 80,3 unitati. Valoarea temperaturii era de 32 grade Celsius, insa temperatura resimtita a fost de 40 grade Celsius. Indicele temperatura umezeala a atins si depasit…

- Inca o lovitura pentru primarul Catalin Chereches. Acesta urmeaza a fi cercetat pentru comiterea infractiunii de fals in declaratii, dupa ce Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat faptul ca edilul baimarean a completat declaratiile de avere cu “date neconforme cu realitatea”. Mai precis,…