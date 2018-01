Stiri pe aceeasi tema

- Bodog se intorcea in Capitala dupa ce participase la Oradea la manifestarile prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Romane, unde s-a prins in Hora Unirii, cu oradenii. In cursa Tarom de București, unui barbat de 42 de ani i s-a facut rau la scurt timp dupa decolare. Avea simptomele…

- Ambasada SUA în România a anuntat, luni, ca nu exista fonduri pentru desfasurarea activitatii reprezentantei diplomatice, dar serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta vor continua, potrivit site-ului instituției.

- "Cat timp exista asemenea cetateni, dispusi sa infrunte frigul, zapada, noroaiele, sa-si sacrifice confortul personal pentru a lupta pentru viitorul lor si al generatiilor care vin, Romania are un viitor", scrie senatorul USR Mihai Gotiu pe pagina sa de Facebook , adaugand ca "Va multumesc tuturor celor…

- Handbaliștii de la CSM București au plecat in cantonament cu un singur gand: sa faca o pregatire cat mai buna pentru a putea ataca titlul in a doua parte a sezonului in ”Liga Zimbrilor”. ”Tigrii” au ambiții mari pentru 2018. Aflați in acest moment pe locul șase, la doar patru puncte in spatele echipelor…

- Magda Vasiliu si-a dus baietelul bolnav de cancer la tratament in Italia. Ea si sotul ei, Cosmin Stoian, fac naveta de cateva luni bune, intre Bucuresti si Roma. Din fericire, baietelul lor raspunde foarte bine la tratament. A

- Anul acesta se anunta unul extrem de intens pentru conducerea Primariei Dumbraveni, care trebuie sa gestioneze mai multe proiecte de importanta majora pentru comuna. Daca o parte din fonduri vin prin programul PNDL, alte sume au fost atrase din fonduri europene.Marti, la Bucuresti, primarul Ioan ...

- Seful Salvamont Prahova, Daniel Banu, a declarat ca salvamontistii au plecat, duminica dimineata, in actiunea de cautare a tanarului de 30 de ani, din Bucuresti, care a fost dat disparut dupa ce o avalansa s-a produs pe Valea Costilei, zona care nu este traseu turistic dar care este parcursa de alpinisti,…

- Ministrul Florian Bodog a negat in mod repetat ca membrii Corpului de Control au avut parte atunci de un tratament boieresc, asigurat inclusiv de minister, cu scopul de a-l scoate basma curata pe medic. Fotografiile sugereaza contrariul. Citeste mai jos postarea lui Andrei Ciurcanu. "Aseara, noaptea…

- Ambasadorul Olandei la Bucuresti a fost unul dintre cei sapte diplomati straini care, in urma cu doua saptamani, au dat un comunicat de presa comun in care criticau modificarile aduse de Putere pe Legile Justitiei. Ei sustineau atunci ca trebuie aparata lupta anticoruptie cu orice pret. Numai ca aceasta…

- Mesajul lui Irinel Columbeanu transmis din Los Angeles i-a luat prin surprindere pe toți, mai ales ca afaceristul este destul de discret, atunci cand vine vorba de fiica lui și fosta soție. Irinel Columbeanu si fiica sa, Irina, se afla in America, la Monica Gabor . In timp ce Monica si micuta Irinuca…

- Unul dintre cei cinci raniti in deflagratia petrecuta in urma cu o saptamana in comuna Dorobantu lupta sa traiasca. Este vorba despre Dragos Gabriel Radu, un adolescent in varsta de 15 ani, elev la Colegiul National Barbu Stirbei din Calarasi, care a sufertit arsuri pe 70% din suprafata corpului, in…

- "Inca de saptamana trecuta am transmis un punct de vedere catre presedintele Daul, in care noi am explicat cu argumente de ce cele trei legi adoptate nu afecteaza in niciun fel statul de drept, nu influenteaza in niciun fel lupta impotriva coruptiei si nu suspenda independenta justitiei. Mai mult…

- Situatie aproape exploziva in centrele APIA din tara, dupa ce Ministerul Agriculturii a transmis in judete o nota conform careia sunt sume de recuperat de la angajati, ca urmare a majorarilor salariale operate in trecut, care ar contraveni Legii 284/2010. Concret, angajatii ar avea de dat…

- Este foarte cunoscut faptul ca IT-istii isi pot gasi cu usurinta un loc de munca, cat ai zice "coding", avand in vedere dinamica pietei muncii din aceasta industrie, insa atunci cand un programator alege sa stea mai mult de 1-2 ani intr-un job iti dai seama ca nu doar salariul l-a retinut…

- Complexul hotelier Radisson de pe Calea Victoriei, Bucuresti, a fost vandut la prețul de 169,2 mil. euro, anunta Compania Elbit Imaging. Cumparatori sunt doua fonduri internaționale de investiții: Cerberus Capital și Revetas Capital. Aceasta este cea mai mare tranzacție imobiliara a anului…

- Starea de sanatate a lui Alexandru Arsinel s-a imbunatatit considerabil dupa interventia de implantare a unui stent, iar medicii au decis sa-l externeze. Indragitul actor a tinut sa multumeasca medicilor care i-au salvat viata, insa a atras atentia asupra conditiilor din spitale.

- Mulți dintre colegii Alinei Ciucu au inceput sa planga cand au deschis e-mailul, astazi de dimineața. Tanara lucra la o multinaționala din București, iar conducerea firmei a decis sa trimita un mesaj prin e-mail catre toți angajații. Conform cancan.ro , mesajul gasit azi dimineața de colegii Alinei…

- Alexandru Arșinel a fost operat pe inima, dupa ce a fost internat de urgența. In prezent acesta se afla in stare stabila, dar sub supravegherea medicilor, scrie realitatea.net.Internarea actorului s-a facut la secția de cardiologie a spitalului Universitar.

- Pentru ca Mos Craciun vorbeste pe limba tuturor copiilor, iar bucuria este adevaratul dar al Craciunului, grupul “Mașini prin Transilvania” vrea sa ofere o bucurie copiilor Casei de tip familial Rita Gargarita din Alba Iulia, iar pentru asta are nevoie de ajutorul albaiulienilor. O campanie de strangere…

- Cantaretul portughez Salvador Sobral, castigatorul concursului Eurovision, a fost supus vineri unui transplant de inima la spitalul Santa Cruz din Lisabona, evolutia sa fiind "foarte buna" in timpul interventiei, potrivit echipei de medici care l-a operat, scrie El Pais, potrivit news.ro.Seful…

- Talhar oprit de o polițișta aflata in timpul liber, la Cugir. Oana Andreea Boancas este agent de politie in cadrul Politiei Orasului Cugir – Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba. Aflata in timpul liber, ea a observat in seara zilei de vineri, 8 decembrie, aseara, in jurul orei 19.00, un barbat…

- Ambasadorul SUA la Cluj: In ultimii zece ani Romania si-a marit credibilitatea in lupta impotriva coruptiei Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat intr-o dezbatere la UBB Cluj ca este important ca Romania sa-si pastreze independenta sistemului judiciar. Prezent miercuri la Facultatea…

- Licențele de taxi din Cluj-Napoca, eliberate de Primaria Cluj-Napoca pentru o suma modica, valoreaza o avere pe piața libera. Un clujean a verficat prețurile de pe site -urile de anunțuri și a facut o selecție. Licențele se vând cu prețuri cuprinse între…

- "Nu voi trimite nici un om la Bucuresti. Lupta impotriva abuzurilor trebuie sa aiba loc in Parlament, unde se fac legile, se dezbat cu societatea civila, cu asociatiile profesionale etc. Ce va transmite PSD cu acest miting, ca lupta impotriva justitiei?", a declarat pentru HotNews.ro unul din liderii…

- Mitinguri impotriva “statului paralel si ilegitim” vor fi organizate de PSD in Bucuresti si orasele mari din tara, a anuntat secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu. Acesta a precizat ca mesajul va fi “aceasta este majoritatea” si ca decizia a fost luata la presiunea romanilor. “Ne-am intalnit…

- Ziua mondiala de lupta împotriva HIV/SIDA ("World AIDS Day") este marcata anual, la 1 decembrie, fiind o oportunitate pentru populația de pe tot globul de a fi solidara în lupta sa împotriva sindromului HIV, de a oferi un suport persoanelor care sufera de aceasta boala și de a-i comemora…

- Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Paul Brummell, a declarat miercuri ca Romania a facut progrese dupa aderarea la Uniunea Europeana in privinta statului de drept si a luptei anticoruptie si a aratat ca este foarte important ca modificarile aduse legilor Justitiei sa ajute acest proces.

- Doua filme documentare premiate - "The Gatekeepers" și "The Lab" - și o dezbatere cu directorul pentru relații externe al ONG-ului israelian "Breaking the Silence", Yehuda Shaul, s-au aflat, marți, pe afișul primei zile a evenimentului "Lupta pentru Țara Sfanta",…

- Mesajul Departamentului de Stat al SUA pentru Parlamentul Romaniei. Departamentul de Stat al SUA a transmis un mesaj dur Parlamentului Romaniei, caruia ii cere sa respinga propunerile legislative care slabesc statul de drept si lupta anticoruptie „Statele Unite remarca cu ingrijorare ca Parlamentul…

- Actrita Cristina Stamate era conștienta de problemele sale de sanatate și a decis sa isi traiasca ultimele clipe in discretie. Internata de urgenta, joi dupa-amiaza, la spitalul Floreasca, din Bucuresti, Cristina Stamate și-a dorit ca gravele sale probleme de sanatate sa ramana private. Actrita le-a…

- Deputatul argesean, Radu Vasilica a fost transferat sambata seara, in stare grava, la Spitalul Floreasca din Bucuresti, unde a fost operat. Mai mult, medicii de la Spitalul Floreasca au fost nevoiti sa-i amputeze un picior.Radu Vasilica este in coma. Starea sa este, in continuare,…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a scris joi pe Facebook ca membrii de partid si simpatizantii liberali vor fi mobilizati pentru a se alatura duminica mitingurilor anuntate de organizatiile civice, organizatiile neguvernamentale si confederatiile sindicale impotriva legilor Justitiei, a…

- Duminica se anunta proteste de amploare in tara si in diaspora, dar de data aceasta se alatura manifestatilor doua sindicate importante, dar si reprezentantii Opozitiei. Dupa ce Blocul National Sindical a anuntat, marti, ca se alatura manifestatiilor, acum si Cartel Alfa isi uneste fortele…

- Norul radioactiv a stat deasupra Romaniei din 15 septembrie pana in 10 octombrie. Pentru gestionarea situației, autoritațile au activat o celula de criza. Substanța gasita in particulele care au ajuns la noi se folosește in industria farmaceutica și in radioterapie, pentru tumorile canceroase.…

- Peste jumatate dintre pacientii din Bucuresti au primit, cel putin o data, un diagnostic gresit sau un tratament neadecvat, iar 60% dintre ei sustin ca au fost nevoiti sa consulte doi sau mai multi medici pentru a primi un diagnostic corect, arata un studiu realizat de o clinica privata. …

- Cateva zeci de angajați APIA Olt au protestat vineri, la Slatina, intrerupand lucru pentru aproximativ doua ore și coborand in fața instituției purtand afișe cu mesajele: "Salarii de baza egale pentru munca cu valoare egala"; "Munca similara, salarii similare"; "Domnule ministru, acum știți de nemulțumirile…

- Fie ca le consumam pentru a ne proteja ficatul și inima sau, pur și simplu, fiindca ne place sa avem un regim de viața sanatos, un lucru e clar. Puteți introduce curmalele in meniul dumneavoastra zilnic, atata vreme cat consumul nu va fi exagerat. Curmalele au o valoare nutriționala semnificativa,…

- Primarul Decebal Fagadau pare ca s a molipsit de la colegii sai de la Bucuresti, deveniti celebri prin ideile revolutionare in materie fiscala, si vrea sa mareasca impozitele datorate de constanteni pentru cladirile nerezidentiale de peste cinci ori, spune deputatul USR de Constanta Stelian Ion. "Sunt…

- Invitat la emisiunea ProSport LIVE, Erik Lincar, antrenor la Academica Clinceni, in Liga 2, a dat curs provocarii "Totul despre colegii mei", vorbind despre perioada petrecuta la Steaua. Oradeanul care si-a facut o parte a junioratului la Bordeaux a adunat 5 selectii in nationala Romaniei si a fost…