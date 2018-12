Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege cu noile taxe, amendat de Comisia de Industrii si Servicii Camerei Deptatilor, urmeaza sa mearga azi, marti, la Comisia de Buget a Camerei dupa care urmeaza sa mearga la votul final in Plen. Inainte de a arata efectele, iata principalele modificari. Ce se schimba Impozitul pe veniturile…

- Primul tren pe ruta Cluj Napoca – Oradea – Budapesta – Viena a plecat, duminica dimineața de la Cluj. Incepand cu duminica, trenul va circula zilnic catre capitala Austriei. Pentru cursa de duminica nu au mai existat bilete disponibile, trenul fiind ocupat in totalitate, scrie ebihoreanul.ro . Compania…

- In ciuda faptului ca legislatia la nivel mondial nu este inca pregatita pentru masinile autonome, iar aceasta tehnologie inca are destul de multe probleme si limitari, Waymo, compania subsidiara Alphabet, a pornit primul sau serviciu de transport de persoane folosind masini fara sofer. Acesta se numeste…

- Cantareața Andreea Balan a vorbit foarte deschis despre reușitele sale atat in plan personal, cat și profesional. Pe blogul ei, Andreea Balan a scris un text in care face marturisiri legate de realizarile sale. Vedeta afirma ca ambiția a fost cea care a ajutat-o sa reușeasca in tot ceea ce și-a propus.…

- In fața primariei din Timișoara, in dimineața zilei de miercuri, 14 noiembrie, s-au strans zeci de taximetriști care protesteaza, scandand ca vor ”respectarea legii”, respectiv ”taximetrie, nu piraterie”. Cu pancarte inscripționate cu mesaje de genul ”Vrem dreptate sociala”/ ”Noi respectam legea.…

- Austria diminueaza alocatiile copiilor imigrantilor. Aceasta inseamna ca un copil care are parintii plecati la munca in Austria, iar el a ramas in Romania, de exemplu, va primi alocatia la cotele practicate in Romania si nu la cele din Austria, ca pana acum. Austria le reduce ajutoarele sociale…

- "Legea offshore este foarte importanta pe termen lung, atat pentru Romania cat si pentru o buna parte din Uniunea Europeana in ceea ce priveste dependenta energetica de resursele din Est, mai ales din Rusia. De aceea eu cred ca trebuie o abordare foarte echilibrata. Pe de alta parte, aceste resurse…

- Pascal Duvier și compania sa „Protect Security”, responsabili de securitatea lui Kim Kardashian in 2016 in timpul Saptamanii modei din Paris, au fost dați in judecata de compania de asigurari care i-a platit despagubiri de 6,1 milioane de dolari vedetei, scrie BBC News. Bodyguardul lui Kim Kardashian…