Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a avut parte de o ceremonie emotionanta la Universitatea de Vest din Timisoara. Numarul 1 WTA a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universitatii de Vest din Timisoara, scrie digisport.ro. Ceremonia a avut loc in Aula Magna Ioan Curea a UVT, scrie digisport.ro Acest titlu acordat este…

- Facultatea de Stiinte Economice din cadrul Universitatii “Valahia” din Targoviste si Societatea Antreprenoriala Studenteasca Valahia sub egida Asociatiei Tinerilor Intreprinzatori din Mediul Virtual, au organizat in perioada 15 – 16 noiembrie 2018, editia a IV –a a Targului de Intreprinderi Simulate…

- Eveniment Operatiunea rotirea cadrelor: PSD si-a „reinnoit“ echipa de la guvern aducand pe posturi ministeriale „fosti“ pe care-i daduse afara pentru ca nu erau buni Tweet Print Mail Autor: Iulian Anghel astazi, 00:07 2 PSD a facut ieri o remaniere guvernamentala inlo­cuin­du-i pe titularii…

- Evenimentele sunt organizate in cadrul „Saptamanii Mondiale a Investitorului“ (World Investor Week – WIW), demers aflat sub egida IOSCO (International Organization of Securities Commissions). Pe langa susținerea programelor de training și a cursurilor de educație financiara, lectorii…

- Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva a aprobat joi, 4 octombrie, incetarea contractului de mandat al directorului general al Romsilva, Dragoș Ciprian Pahonțu, și numirea provizorie, in funcția de director general, a directorului Direcției Silvice Valcea, Gheorghe Mihailescu,…

- Universitatea de Medicina si Farmacie TIuliu Hatieganut din Cluj-Napoca, in parteneriat cu organizatiile studentesti EMSA (English Medical Student Association) si CMC (Corpo Medicale Cluj), cu Ambasada Frantei in Romania si Institutul Francez din Cluj-Napoca organizeaza in perioada 26-28 septembrie…

- Aseara, in ediția “Exatlon”, batalia intre Razboinici și Faimoși a fost una dura, intrucat miza a fost uriasa – echipa castigatoare se va bucura de confortul vilei din Republica Dominicana. Pe un traseu dificil, cu multe obstacole, lung de 100 de metri, acesta le-a pus mari probleme unora dintre concurenți.…

- Decan al Facultatii de Istorie si Stiinte Politice din cadrul Universitatii "Ovidiusldquo;, conf. univ. dr. Emanuel Plopeanu evoca personalitatea lui Adrian Radulescu din perspectiva studentului abia admis. "Personalitatea profesorului si arheologului Adrian Radulescu este greu de cuprins in cuvinte.…