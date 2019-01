Din filmele cu prosti! Un autobuz TCE a luat-o la vale si s-a oprit intr-un stalp dupa ce soferul a coborat fara sa-l asigure

Episod dintr-un film cu prosti, sabata dimineața, la Ploiești. Un autobuz fara șofer a circulat zeci de metri singur pe strada și ar fi putut lovi in orice moment alte mașini. In tot acest timp, șoferul care coborase din autobuz, alerga dupa autovehicul in incercarea disperata de a-l opri. Barbatul nu asigurase in totalitate autobuzul in momentul in care a coborat din el. Acesta a lasat mașina in viteza și a inchis ușile. Autobuzul cu transmise automoata a plecat de pe loc, lovind o mașina și un stalp de electricitate. sursa video ziarulincomod.ro