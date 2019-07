Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum a EVZ a dezvaluit IN PREMIERA și IN EXCLUSIVITATE saptamana trecuta, Andreea Antonescu și Andreea Balan au dedis sa puna stop carierelor lor solo in muzica și sa le ofere fanilor ceea ce așteapta de mai mulți ani. Astazi s-a dat comunicatul oficial.

- La 18 ani de la perioada cand faceau furori pe scenele din Romania, Andreea Balan și Andreea Antonescu revin in formula care le-a consacrat. Trupa Andre se reunește, iar acest lucru inseamna foarte mult pentru Andreea Antonescu, care se ține, astfel, de o promisiune facuta tatalui ei.

- Idol al unei generații, cu recorduri de popularitate neegalate nici astazi, Andreea Antonescu incearca acum, cand viața sa nu se desfașoara in viteza cu care s-a scurs in anii de Andre, sa rememoreze acea perioada ce i-a schimbat viața. Insa nu o poate face chiar clar, o problema ce o pune pe ganduri.…

- Andreea Balan le-a explicat fanilor sai care este motivul pentru care a renunțat la extensii, dar și cel pentru care a decis sa se fardeze mai puțin Cantareața a afirmat ca și-a dat seama ca fara extensii și cu un machiaj cat mai natural arata mult mai bine. "Cu timpul am ințeles ca machiajul mai puțin…

