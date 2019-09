Stiri pe aceeasi tema

- Pe trecerea de pietoni de "la ceas", din centrul municipiului Campina, a avut loc vineri la pranz un accident de circulație. O femeie in varsta de 74 de ani s-a angajat in traversare, pe trecerea de pietoni, moment in care a fost acroșata de un autoturism, condus de un barbat in varsta de 23 de ani.

- Un accident rutier s-a produs marți, in jurul orei 13:00, pe strada Victoriei din Cugir. O femeie in varsta de 82 de ani a fost lovita de un autoturism, in timp ce traversa strada, pe trecerea de pietoni. Potrivit IPJ Alba, victima a fost transportata la spital. Citește ACCIDENT rutier la Cugir. O…

- Ștefania e supranumita “Privighetoarea Dobrogei” - așa cum Maria Ciobanu e cunoscuta drept “Ciocarlia muzicii populare” - și și-a facut debutul interpretand melodii din repertoriul simbolului muzicii noastre populare. “Prima voce care m-a fascinat a fost vocea Mariei Ciobanu, acesta fiind și motivul…

- Feli Donose și-a botezat fetița, pe micuța Nora Luna. Deși marele eveniment a avut loc in luna iunie, artista a decis sa faca publice imaginile de la botez de abia acum. Cantareața și-a creștinat fetița in secret, pe data de 9 iunie. „Am tot așteptat momentul potrivit sa fac postarea asta, dar am invațat…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, joi seara, pe DN 7, in localitatea Lipova, judetul Arad. Un copil de 6 ani si o femeie de 30 de ani au fost loviti de un TIR pe o trecere de pietoni, iar in urma accidentului copilul a murit. Potrivit ISU Arad, un grav accident de circulatie a avut…

- Un grav accident de circulație s-a produs pe DN7 in orașul Lipova din județul Arad. Conform purtatorului de cuvant al Poliției Arad, Claudia Iuga, un... The post Femeie și copil, loviți de TIR pe trecerea de pietoni appeared first on Renasterea banateana .

- Un barbat a fost retinut de politisti si va fi prezentat duminica instantei competente cu propunere de arestare preventiva, dupa ce a accidentat mortal o femeie pe o trecere de pietoni din municipiul statiune Vatra Dornei. Potrivit IPJ Suceava, in noaptea de vineri spre sambata, in timp…

- Un barbat a fost retinut de politisti si va fi prezentat duminica instantei competente cu propunere de arestare preventiva, dupa ce a accidentat mortal o femeie pe o trecere de pietoni din municipiul statiune Vatra Dornei, potrivit Agerpres. Potrivit IPJ Suceava, in noaptea de vineri spre sambata,…