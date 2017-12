Din dragoste pentru Meghan Markle, printul Harry nu mai participa la vanatoarea traditionala de Craciun

Stiri pe aceeasi tema

- Marti, 26 decembrie, la doar cateva ore dupa cina din seara sarbatorii Nasterii Domnului a reginei Elisabeta a II-a si a printului Philip la Sandringham, familia regala britanica organizeaza celebra vanatoare de Craciun. Dar in acest an, aceasta traditie este oarecum bulversata, ca multe altele,…

- Prințul Harry a refuzat sa participe la vanatoarea tradiționala de Craciun, din dragoste pentru Meghan Markle. Actrița americana este o aparatoarea ferventa a cauzei animalelor, iar logodnicul ei nu a vrut sa o raneasca, relateaza presa britanica. Meghan Markle și-a petrecut primul Craciun alaturi de…

- O femeie din Marea Britanie a devenit celebra pe retelele sociale dupa ce i-a fotografiat, impreuna, pe printul William, sotia sa Kate, printul Harry si logodnica acestuia, Meghan Markle. Cei...

- Familia regala britanica se afla luni la Sandringham, proprietatea reginei aflata la 160 de kilometri nord de Londra, unde a participat la slujba de Craciun, la care au luat parte si printul Harry si Meghan Markle, proaspat logoditi. Cei doi au stat alaturi de regina Elizabeth si printul Philip, dar…

- Pranzul anual organizat de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu cateva zile inainte de Craciun a reunit și anul acesta o mulțime de membri din Familia Regala Britanica. Evenimentul a avut loc miercuri la Palatul Buckingham, fiind o tradiție regala, iar Meghan Markle și Prințul Harry, dar și Prințul…

- La Palatul Buckingham pregatirile pentru evenimentul anului 2018 au ajuns in faza alegerii celui mai bun cantareț de nunți. Dupa ce s-a stabilit ca tortul va avea aroma de banana și au fost facute publice primele schițe ale rochiilor de mireasa pe care Meghan Markle le va imbraca in ziua marelui eveniment,…

- Dupa anuntul casatoriei cu printul Harry, Megan Markle sparge traditia britanica fiind invitata sa petreaca Craciunul impreuna cu regina si cu alti membri ai familiei regale, a confirmat Kensington Palace, un privilegiu acordat pana acum doar femeilor maritate. Meghan si printul Harry sunt asteptati…

- Tatal actritei americane Meghan Markle spune ca spera sa isi poata conduce fiica la altar, la nunta acesteia cu printul Harry al Marii Britanii, care va avea loc anul viitor, potrivit Reuters.

- Vinerea trecuta, Meghan Markle a avut de trecut primul test in calitate de viitor membru al familiei regale britanice, la un eveniment public care a avut loc in Nottingham. Toate bune și frumoase și nimic imposibil pentru o femeie care a mai avut de-a face cu apariții mondene, socializare superficiala…

- Regina Elisabeta este dispusa sa faca o excepție de la regulile Casei Regale și sa ii permita actriței Meghan Markle, logodnica prințului Harry, sa petreaca sarbatorile de iarna alaturi de familia regala, la Sandringham – un privilegiu rezervat doar membrilor familiei.

- Pentru unele femei afro-americane faptul ca Meghan Markle s-a logodit cu printul Harry a fost ceva uimitor. Practic, unul dintre cei mai ravniti burlaci din lume a ales pe cineva care arata ca ele, care a crescut ca ele. "Este vechea poveste a Cenusaresei", a spus redactorul sef al revistei Essence,…

- Actrita americana Meghan Markle (36 de ani), devenita de curand logodnica printului Harry al Marii Britanii, a vorbit despre regulile pe care le urmeaza pentru a se mentine in forma, dar si care sunt placerile sale culinare vinovate.

- Printului William a spus ca este încântat de logodna fratelui mai mic si chiar a glumit pe seama schimbarilor care vor urma în familie. “Sper ca, odata însurat, nu va mai da iama în frigiderul meu!”, a fost declarașia prințtului William. Harry…

- Casa regala britanica pare sa traiasca zilele acestea dupa un scenariu de telenovela. Luni, cei doi protagoniști ai zilei, prințul Harry și iubita lui, actrița americana Meghan Markle, au relatat intr-un interviu acordat BBC modul in care s-au cunoscut - la o intalnire

- Actrița americana Meghan Markle iși dorește sa obțina cetațenia britanica, dupa ce se va casatori cu prințul Harry. Anunțul a fost facut de familia regala, care a precizat și ca Meghan va fi boteazat ca anglicana inainte de nunta. Meghan Markle este in centrul atenției in ultimele zile, dupa ce a fost…

- Sotii Obama i-au felicitat, printr-un mesaj publicat pe Twitter, pe printul Harry si pe actrita Meghan Markle cu prilejul logodnei lor, potrivit news.ro. "Michelle si cu mine suntem incantati sa ii felicitam pe printul Harry si pe Meghan Markle pentru logodna lor. Va dorim o viata plina de bucurii si…

- Trevor Engelson, fostul sot al lui Meghan Markle, a provocat valuri in presa internationala. Acesta s-a intimplast dupa ce regizorul a anuntat ca va produce o emisiune TV despre un cuplu divortat si Familia Regala britanica, scrie Independent. Fostul sot al lui Meghan Markle, logodnica printului…

- Deși pare sa se fi desparțit pentru totdeauna de actorie, Meghan Markle va fi prima actrița care intra in familia regala britanica. Dupa ce a inceput sa fie vazuta impreuna cu prințul Harry, profesia lui Meghan Markle a reprezentat o sursa de speculații și de controverse. Nu trebuie uitat…

- Dupa ce printul Harry (32 de ani) si Meghan Markle (36 de ani) se vor casatori, aceasta va deveni ducesa si nu printesa, insa actrita americana a reusit sa aduca un suflu nou in Familia Regala britanica.

- Anunțul logodnei dintre prințul Harry și actrița americana Meghan Markle a trezit curiozitatea multor jurnaliști din presa internaționala, care doresc sa afle data exacta a nunții, modelul ce va fi ales pentru rochia de mireasa și locul in care va locui noul cuplu princiar britanic, relateaza ediția…

- "A fost dragoste la prima vedere" - marturiseste printul Harry, in primul interviu dupa anuntarea logodnei cu actrita Meghan Markle. Nunta lui Harry, al cincilea pe linia succesorala a tronului britanic, va avea loc in primavara.

- „Eu si William suntem extrem de incantati. Este un moment minunat pentru orice cuplu, iar noi le uram toate cele bune si speram sa se bucure de acest moment fericit", le-a spus ducesa de Cambridge reporterilor. Kate Middleton, in varsta de 35 de ani, a vizitat muzeul cu scopul de a afla mai multe despre…

- Melania Trump a ales pentru prima oara decorațiile de la Casa Alba pentru Craciun, caci este pentru prima oara cand actuala familie prezidențiala iși petrece sarbatorile de iarna in acest loc. Acum, aceste decorațiuni au fost prezentate oficial chiar de prima doamna a SUA. „Președintele, Barron și eu…

- Casa regala britanica a facut anunțul mult așteptat: prințul Harry și actrița americana Meghan Markle se casatoresc. Cei doi s-au logodit in urma cu o luna, in Londra, iar in primavara anului viitor urmeaza sa devina oficial soț și soție. Vedeta americana, cunoscuta pentru rolul din serialul Suits,…

- In Marea Britanie au fost stopate mizele la casele de pariuri pentru nunta prințului Harry cu actrita americana Meghan Markle. Decizia aceasta a fost primita dupa ce zvonurile privind o logodna intre prințul Harry și Meghan Markle au devenit tot mai frecvente, scrie Agentia The Associated Press. Logodna…

- Potrivit unor surse apropiate de familia regala a Marii Britanii., Meghan Markle si printul Harry vor anunta in curand ca s-au logodit si ca urmeaza sa se casatoreasca. Actrita americana si-a ales deja rochia de mireasa si vrea ca totul sa iasa perfect in cea mai importanta zi din viata ei.

- Iubita prințului Harry, actrița americana Meghan Markle, a avut joi o întâlnire privata la Palatul Buckingham, cu regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, relateaza online ziarul spaniol ABC.

- Deși are tot succesul pe care și l-a dorit in industria serialelor americane, se pare ca draguța actrița Meghan Markle va abandona serialul “Suits” care a consacrat-o. Presa din Marea Britanie scrie ca Meghan s-ar fi logodint cu prințul Harry in timpul unui voiaj in Botswana care avut loc in luna august.…

- Intr-o scurta declarație, Palatul Kensington susține ca viitorul copil, care va fi al cincilea in ordinea succesiunii la tronul britanic, urmeaza sa se nasca in aprilie.Luni, Kate și-a facut cea de a doua apariție publica de cand s-a aflat ca este insarcinata, participand la un eveniment…