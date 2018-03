Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a treia oara in istorie Romania va gazdui FIBA 3x3 Europe Cup – turneul final al Campionatul European de Baschet 3x3, eveniment care se va desfașura la București, in perioada 14-16 septembrie. Competiția este organizata de catre Sport Arena Streetball și Federația Romana de Baschet și va reuni…

- In contextul vremii extreme din aceasta perioada, surse DC News au spus ca in Primaria Capitalei s-a discutat daca primarul general, Gabriela Firea, ar trebui sa anunțe sau nu suspendarea cursurilor in Capitala. In cele din urma, nu s-a luat decizia suspendarii cursurilor in București așa cum…

- Vremea se inrautațește. Daca sambata am avut in București temperaturi maxime de 18 - 19 grade, incepand cu ora 20:00, vantul a inceput sa se intensifice in Capitala. La rafala, s-a ajuns la 50 - 55 km/h. Minima de duminica dimineața va fi de cel mult 2 grade Celsius.

- In asteptarea Campionatului European de Fotbal EURO 2020, Ministerul Dezvoltarii propune alocarea a 430 de milioane de lei, in vederea organizaarii, la Bucuresti, a Campionatului European de Fotbal 2020.

- Vasile Popa a salvat 24 de oameni la cutremurul din martie 1977, de la care se implinesc 41 de ani. Fostul cascador și omul de incredere al regizorului Sergiu Nicolaescu (este cel care a dezvaluit pentru Libertatea ca Nicolaescu decisese, cu 9 ani inainte de a muri, sa fie incinerat dupa deces! ), Popa…

- In urma cu 41 de ani, Romania era zguduita de un cutremur puternic, Capitala fiind cea mai afectata. Primaria Generala aloca anul acesta 10 milioane de euro pentru consolidarea a 20 de cladiri, in conditiile in care in Bucuresti exista 174 de cladiri incadrate in clasa I de risc seismic.

- 24 mai 1939 a fost o zi de neuitat pentru romani. Intregul neam romanesc se freca la ochi nevenindu-i a crede ca echipa naționala de fotbal a Angliei este in Capitala. Șocul resimțit la apariția inventatorilor fotbalului in urbea de pe Dambovița ar echivala in ziua de astazi poate doar cu un meci intre…

- Steagul UE purtat de cei doi temerari va fi ținut in Piața Victoriei din Timișoara miercuri, 28 februarie, de la ora 16 pana la 19. „Aducem Steagul Inapoi – romanii din Diaspora se alatura intr-o maniera inedita celor de acasa, care protesteaza pentru o Romanie moderna, pentru…

- Rugby: CSM București a transferat un sud-african. Johannes van Heerden, un colos pentru pachetul de inaintare. ”Tigrii” au ambiții mari in acest sezon, iar pentru asta au adus la echipa un jucator cu nume ”greu”. Formația din Capitala l-a transferat pe sud-africanul Johannes van Heerden. In varsta…

- Antrenorul echipei Real Madrid, Zinedine Zidane, a marturisit ca regreta modul in care s-a comportat cu mijlocasul Dani Ceballos, pe care tehnicianul francez l-a folosit doar 29 de secunde in meciul restant cu Leganes, scor 3-1, si a precizat ca a avut o discutie cu jucatorul. Zidane spune…

- Anastasia Cecati a fost omorata de soțul sau intr-un mod oribil, acesta i-a taiat gatul cu un cuțit și apoi s-a sinucis. Tanara tocmai devenise mamica și a lasat in urma un bebeluș de doar 3 saptamani. Dupa ce a fost gasit cadavrul barbatului, in varsta de 34 de ani, s-a descoperit apartamentul…

- Sambata, admiratorii muzicii fado au avut ocazia sa asiste la un fantastic spectacol, plin de pasiune și emoție, oferit de cea mai buna artista a acestui gen, Mariza, revenita in Capitala pentru un nou concert perfect, un superb cadou oferit miilor de romani cu clasa, veniți din toata țara, pentru a…

- Zilele acestea, in Capitala, se desfașoara intalnirea anuala a primarilor din intreaga țara. Aleșii s-au intalnit la un hotel din București inca de ieri, iar in cadrul programului au fost stabilite mai multe dezbateri privind aspectele statutare Statutul Asociației Comunelor din Romania, respectiv:…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, și primarul Capitalei, Gabriela Firea, s-au intalnit joi, la sediul municipalitatii. Edilul-șef a anunțat, pe Facebook, ca a discutat cu diplomatul american despre proiectele care vor fi implementate anul acesta in Bucuresti, respectiv construirea unor spitale…

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. Statistica de specialitate arata ca,…

- O femeie in varsta de 80 de ani a murit dupa ce a fost lovita de tramvai. Accidentul a avut loc pe Șoseaua Pantelimon din Capitala. Pompierii au gasit victima inconștienta și au acționat pentru descarcerarea acesteia. O femeie in varsta de 80 de ani a murit dupa ce a fost lovita de tramvai. Accidentul…

- OLAF confirma investigatia de la Metrorex, fiind cercetate nereguli in proiectul finantat de Uniunea Europeana pentru Magistrala 5 de metrou (Drumul Taberei). Potrivit unui comunicat citat de RFI Romania, la fata locului s-a efectuat un control, insa ancheta este in curs de desfasurare, astfel…

- Infiintarea de noi centre de mari arsi este o prioritate a noului ministru al Sanatatii. La doi ani si trei luni de la tragedia din Colectiv, Romania are mai putin de 20 de paturi pentru astfel de pacienti, toate in Capitala. Patru centre urmeaza sa fie deschise la Timisoara, Iasi si Bucuresti. "Sunt…

- Femeie injunghiata, langa o gradinița din Capitala. Nu se cunoaște starea femeii, dar o ambulanța a sosit la fața locului. Atacul a avut loc pe strada Agricultori din București. Ulterior, un barbat, posibil agresorul, ar fi incercat sa se sinucida. Știre in curs de actualizare. FOTO – Arhiva CITEȘTE…

- Un fotograf din Alba Iulia vrea sa reinvie tehnica prin care la 1 decembrie 1918 Samoila Marza, cunoscut drept fotograful Marii Uniri, a reusit sa imortalizeze in cinci fotografii evenimentele de acum 100 de ani care au marcat istoria poporului roman. Folosind aparate de fotografiat din lemn, contemporane…

- „In anul Centenarului Marii Uniri, la 159 de ani de la Mica Unire (Unirea Principatelor Romane), mergem cu mic, cu mare, in Piata Victoriei din Bucuresti pentru a transmite un mesaj clar clasei politice: Uniti toti, scapam tara de hoti! Romania trebuie sa fie condusa de politicieni integri si competenti,…

- "De-a lungul anilor, am fost martor la multe episoade in care adevarul a fost acoperit de minciuni si imi pare rau sa observ ca mai exista politicieni care chiar nu mai au niciun scrupul. De dimineata, un cetatean mi-a spus ca fostul ministru al educatiei, Ecaterina Teodorescu, cunoscuta ca ministrul…

- Protestatarii vor porni in marș spre Parlament, pe traseul: sediile Avocatului Poporului, CCR si CAN. Protestul este anunțat pentru ora 18.00, dar zeci de protestatari din Capitala și din țara au ajuns inca de la orele pranzului in Piata Univesitatii din București, la fantana, pentru protestul 'Romania…

- Corespondentul Euronews Hans Von der Brelie se afla printre protestatarii de la București incercand sa explice occidentalilor motivele din spatele manifestațiilor de strada. Jurnalistul vorbește despre lupta anticorupție dar și despre faptul ca politicienii de la guvernare incearca sa schimbe sistemul…

- Senatorul USR Mihai Goțiu are un mesaj pentru protestatarii care au venit de la Cluj la manifestația din Capitala impotriva modificarilor la legile justiției și a Codurilor penale. „Respect! Bravo clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti, pentru a transmite clasei politice un mesaj ferm de sustinere…

- „Se stinge lumina pentru toata lumea! Romania moare!”, sunt doar cateva din indemnurile organizatorilor acestui protest, „Aradul Civic”, ce se va desfașura incepand cu ora 18:00 și pana la 20:00 pe platoul din fața Primariei Municipiului Arad, sambata, 20 ianuarie. In mai toate orașele mari ale țarii,…

- Ninsori abundente in Capitala, pe 21 ianuarie. Jumatate din țara e afectata de ninsori și viscol, iar in București e soare și vreme placuta, ținand cont de perioada in care ne aflam. Meteorologii anunța un ciclon de aer rece, care va intra in țara sambata, pe 20 ianuarie, și ninsori abundente in sudul…

- Crima derulata in dimineața zilei de vineri, 19 ianuarie, intr-un apartament din zona Unirii din Capitala, ascunde o poveste ceva mai complicata. Potrivit primelor informații, un italian a ucis un roman in urma unei altercații . Libertatea a aflat insa intreaga poveste din spatele incidentului care…

- La un an dupa ce va organiza patru meciuri ale Campionatului European de Fotbal, Romania ar putea fi gazda unei alte competiții majore. Dupa jumatate de secol, Romania are șanse mari sa organizeze din nou Campionatul European de volei. Cei mai importanți oameni din voleiul european au venit la București…

- Confederatia Europeana de Volei sustine organizarea in Romania a Campionatului European de volei feminin din 2021, presedintele Aleksandar Boricic intalnindu-se la Bucuresti cu reprezentantii Ministerului Tineretului si Sportului si Comitetului Olimpic si Sportiv Roman. Presedintele Federatiei…

- Primarul Gheorghe Falca a efectuat, in cursul anului 2017, 26 de deplasari in interes de serviciu. Cele mai multe – 21 – au fost interne, dar au fost si cateva vizite de lucru in afara tarii: doua in Ungaria (la Gyula si Budapesta), cate una in Slovenia (Lendava), Croatia (Zadar) si Belgia (Bruxelles),…

- O femeie in varsta de 69 de ani, din Bucuresti, a murit din cauza gripei, acesta fiind primul deces inregistrat in acest sezon din cauza gripei, anunta Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Femeia nu era vaccinata impotriva virusului gripal.

- Clujenii sunt chemați la proteste sâmbata, 20 ianuarie, pentru protejarea Justiției și a statului de drept din România. ”Sâmbata, ieșim cu toții în strada sa le aratam ca de la Cluj pâna la București, ÎI VEDE o țara întreaga…

- Federatia Romana de Baschet a anuntat cu tristete si profund regret trecerea in nefiinta a celui care a fost profesor-antrenor Lonciu Davidescu. Din nefericire, inima singurului antrenor roman cu doua trofee ale Cupei Campionilor Europeni in palmares a incetat sa mai bata. Nascut in 1931, in municipiul…

- Oana Radu, cantareața care a ajuns cunoscuta dupa ce a devenit finalista la „Vocea Romaniei”, a recunoscut in repetate randuri ca renumele sau celebritatea nu i-au ținut de foame și ca a trebuit sa faca sacrificii pentru a reuși in viața. Totuși, cu puțin timp inainte sa implineasca 24 de ani, Oana…

- ♦ Unele dintre cele mai mari companii din Romania iau in calcul mutarea intr-un nou sediu, iar cererea ar putea ajunge la peste 100.000 mp de birouri, contracte care, semnate pe cinci ani, vor genera venituri de peste 100 mil. euro dezvoltatorilor. Deschiderea noului pol de birouri…

- Aproximativ 300 de persoane au protestat, duminica seara, in centrul orasului Cluj-Napoca, fata de legile Justitiei si fata de Guvern. Protestatarii au adus, ca de obicei, pancarte sub forma de mana cu mesajul 'Toti pentru justitie', precum si altele pe care au scris 'PSD, ciuma rosie', 'Ignoranta…

- Violonistul David Garrett, pianistul Richard Clayderman, Lara Fabian, legendara trupa Foreigner, Judas Priest sau Rag'n'Bone Man, autorul hitului "Human", se numara printre artistii care vor putea fi vazuti in 2018 in Romania. Astfel, anul 2018 va fi deschis de Ansamblul de Stat al Baletului pe Gheata…

- Clujul imobiliar, campion la scumpiri in 2017. La cat a ajuns metrul patrat Preturile cerute pentru apartamentele scoase la vanzare in Romania, atat noi, cat si vechi, s-au majorat cu 10,48% in acest an, fata de 2016, pe fondul cresterii achizitiilor, dar au inregistrat o scadere usoara in ultimul trimestru…

- Saptezeci de cazuri noi de rujeola s-au inregistrat in ultima saptamana, aproape jumatatea dintre acestea fiind in municipiul Bucuresti si in judetul Ialomita. Numarul imbolnavirilor de la debutul epidemiei in Romania a ajuns la 10.268.Citește și: Liviu Dragnea anunța REFERENDUM: 'Da, cat…