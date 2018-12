Stiri pe aceeasi tema

- In data de 22 noiembrie 2018, maramureșeni inimoși și romani din Apșa de Jos, Ucraina, au pornit cu caruțele spre Alba Iulia, un drum pe care aveau sa il parcurga in zece zile lungi și grele. Cei peste 300 de kilometri pe care i-au avut de strabatut din Sighetu Marmației și pana in ”inima Marii Uniri”,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, sambata, la Alba Iulia, acolo unde participa la inaugurarea Monumentului Unirii și la parada militara, ca este "trebuie sa aratam generațiilor viitoare ca noi suntem, prin ce facem, continuatori destoinici ai proiectului Marii Uniri". “Traim…

- Doi dintre banatenii implicati direct in organizarea Marii Adunari Nationale de la Alba Iulia din 1918 au fost Aurel Cosma si Coriolan Baran, acesta din urma fost primar al Timisoarei si prefect de Timis.

- 100 de ani de la Unirea cea Mare a romanilor din 1918 / Motto: „Unirea, națiunea a facut-o!” (Mihail Kogalniceanu) in Eveniment / on 01/12/2018 at 00:00 / Incepand din anul 1990 incoace, a intrat in tradiția poporului roman ca, in fiecare an, la 1 Decembrie, sa aniverseze Ziua Naționala a Romaniei,…

- Muzeul Cinegetic ”August von Spiess” din cadrul Muzeului Național Brukenthal a gazduit un eveniment unic in sfera literaturii de vanatoare: lansarea a doua volume semnate de August von Spiess "Gurghiu - Domeniul Regal de vanatoare in trecut și astazi" și "Caleidoscop” de Ionel Pop. Tiparite in condiții…

- In Ședința Guvernului din 29 noiembrie 2018, desfașurata la Alba Iulia, a fost aprobata inființarea Casei Romane de Comerț Agroalimentar “UNIREA”, in contextul aniversarii centenare a Marii Uniri a Romaniei. Casa Romana de Comerț Agroalimentar “UNIREA” este o societate comerciala de interes național,…

- Dragi romani, Acum exact 100 de ani se infaptuia Unirea Bucovinei cu Romania. Urmandu-i declarației Sfatului Țarii de la Chișinau din 27 Martie 1918, prin care se proclama Unirea Basarabiei cu Romania, Moțiunea adoptata de Congresul Național al Bucovinei facea al doilea pas pe calea realizarii Marii…

- Ceremonii militare in An Centenar la Alba Iulia 1 Decembrie 2018 La împlinirea primei sute de ani de la momentul desavârsirii teritoriale a statului national român la 1 decembrie 1918, în Alba-Iulia - Cetatea Marii Uniri, în perioada 30 noiembrie - 1 decembrie 2018,…