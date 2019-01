Din culisele celui mai electric festival de muzica din Romania: ce pregatesc organizatorii Electric Castle 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Muzica din toate genurile, de la rock, indie, pop la clasica, in interpretarea unor nume mari, precum Bon Jovi, Metallica, Slayer, Ed Sheeran, Godsmack, Lenny Kravitz, Florence and the Machine, 30 Seconds to Mars, Andre Rieu si John McLaughlin, va anima scenele romanesti in 2019.

- Florence + The Machine este una dintre cele mai creative trupe indie ale ultimei decade, construita in jurul personalitatii fascinante a solistei, compozitoarei si fondatoarei Florence Welch. Din 2009, cand a lansat primul album, trupa a adunat zeci de saptamani in fruntea clasamentelor muzicale din…

- Florence + The Machine, 30 Seconds to Mars si Bring Me the Horizon sunt capetele de afis ale editiei din 2019 a festivalului Electric Castle, care va avea loc in perioada 17 - 21 iulie, la Bontida, potrivit organizatorilor.

- Ediția din 2019 a festivalului Electric Castle anunța multe surprize. Florence + The Machine, 30 Seconds to Marș si Bring Me the Horizon sunt capetele de afis ale editiei care va avea loc in perioada 17 - 21 iulie, la Bontida, potrivit organizatorilor.

- Florence + The Machine, 30 Seconds to Mars și Bring Me the Horizon sunt capetele de afiș ale ediției din 2019 a festivalului Electric Castle, care va avea loc in perioada 17 - 21 iulie, la Bonțida, potrivit organizatorilor, scrie Mediafax.Florence + The Machine este una dintre cele mai creative…

- Trupa indie rock britanica Florence + The Machine va fi unul dintre capetele de afis ale festivalului Electric Castle 2019, care se va desfasura in perioada 17-21 iulie la Castelul Banffy din Bontida, Cluj-Napoca.

- Florence + The Machine, 30 Seconds to Mars si Bring Me the Horizon sunt capetele de afis ale editiei din 2019 a festivalului Electric Castle, care va avea loc in perioada 17 - 21 iulie, la Bontida, potrivit organizatorilor.

- De aproape un deceniu, publicul din Romania așteapta acasa un concert Florence + The Machine, iar Electric Castle transforma, in sfarșit, acest vis in realitate. Este una dintre cele mai creative trupe indie ale ultimei decade, construita in jurul personalitații fascinante a solistei, compozitoarei…