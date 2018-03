Din culisele afacerilor de succes: Cum a ajuns un start-up chinezesc sa se lupte cu "giganti" ca Apple

Stiri pe aceeasi tema

- Fara indoiala, Galaxy S9 Plus si iPhone X sunt telefoane mobile cu preturi exorbitante in varianta retail. Insa cat costa de fapt fabricarea acestora si care este marja de profit ramasa fiecarui producator? Fara a lua in calcul costurile ascunse, care tin de activitatea de proiectare, Galaxy S9 Plus…

- Daca erati curiosi de ce niciunul dintre producatorii de dispozitive cu Android care au adoptat „bretonul” de pe iPhone X nu au venit si cu o functie similara cu Face ID pentru autentificare, acum avem si un raspuns. Motivul este lipsa stocurilor pentru diverse materiale si componente din care sunt…

- Conform prezentarii facute la o dezbatere pe tema drepturilor cumparatorului in mediul online de catre directorul general al ANPC Paul Anghel, un numar de 28.224 de reclamatii care au vizat produse sau servicii in 2017, adica 36% din totalul celor care au precizat modul iin are au intrat in posesia…

- Romanii de la Allview au cazut de pe locul 2 pe locul 4 dupa numarul de unitati vandute. Nokia a crescut de la luna la luna, atingand un varf in decembrie. Gigantii Samsung si Apple au incasat anul trecut peste 70% din banii cheltuiti in total in Romania pe smartphone-uri in conditiile in…

- Scriu acest text la cald. Sony Xperia XZ2 mi-a atras atentia inca din momentul in care a fost anuntat. Astazi am avut ocazia sa il folosesc in cadrul unui eveniment pe care Sony l-a organizat in Romania si pot spune ca am fost impresionat placut. A fost „atractie la prima vedere”. Ramane de vazut daca…

- Presedintele american Donald Trump a blocat preluarea producatorului de cip-uri Qualcomm de catre compania rivala Broadcom din Singapore, pe motive care tin de securitatea nationala. Afacerea de 140 de miliarde de dolari ar fi insemnat cea mai mare tranzactie inregistrata in sectorul tehnologic, potrivit…

- Smartphone-ul Honor 7C a fost lansat oficial in China. Terminalul dispune de ecran cu format al imaginii 18:9 si este disponibil in doua variante. Cea cu 3 GB memorie RAM si capacitate de stocare interna de 32 GB costa, in China, echivalentul a 115 euro, iar varianta 4 GB RAM + 64 GB ROM costa 166 de…

- Toate varfurile de gama anuntate in acest an au spatele realizat din sticla. Exemple sunt: cele doua modele din seria Galaxy S9, Nokia 8 Sirocco, Sony Xperia XZ2 si Asus Zenfone 5. Aceasta tendinta a fost observata de un jurnalist de la The Verge . Alte telefoane despre care se crede ca vor avea tot…

- Mobile World Congress s-a terminat, iar in urma marelui targ de tehnologie european am ramas cu un gust amar. Producatorii de smartphone-uri nu mai au idei, iar aproape toata lumea copiaza cei doi lideri ai pietei, Apple si Samsung, ocupati...

- Chinezii au reușit imposibilul anul trecut: au reușit sa urce pe locul cinci in topul companiilor care produc și vand smartphones. Au ajuns la cifrele de export record, de peste 23 de milioane de telefoane vandute, in condițiile in care nu sunt prezenți fizic decat in China. Pentru ca nu este deloc…

- Vanzarile de smartphone-uri pe plan mondial au scazut pentru prima oara trimestrul trecut, arata datele Gartner care tine statistici inca din 2004. S-au vandut peste 400 de milioane de unitati, Samsung este lider, dar tot mai putini oameni cumpara cele mai ieftine smartphone-uri, iar cei care le au…

- Multe companii de tehnologie din China se bat de la egal la egal cu rivalele din Vest, atat la venituri, cat si la numarul de utilizatori. Printre acestea se numara Tencent, companie numita si „Facebook din China", Xiaomi („Apple din China"), Alibaba („Amazon din China") sau Huawei. Acestea sunt atat…

- Samsung pare sa nu se alinieze trendului lansat de Apple, iar viitorul S9 va avea mufa pentru caști. Cel puțin așa indica cele mai recente informații privind viitorul flagship al producatorului sud-corean.

- La data de 15.02.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Valcea au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor PREDA VIOREL BOGDAN si NEAGU IOAN LUCIAN, pentru savarsirea infractiunilor de constituire…

- Huawei nu a ascuns niciodata indraznețul obiectiv pe care și l-a propus pe piața telefoanelor mobile. Chinezii vor, nici mai mult, nici mai puțin decat locul 1 in clasamentul mondial al vanzarilor pana in 2020. Și se pare ca sunt pe drumul cel bun. Anul trecut, Huawei a vandut 153 de milioane de telefoane,…

- Telefoanele Nokia lansate in ultimii doi ani au inceput sa se vanda foarte bine la nivel global, avand in vedere vanzarile centralizate de Counterpoint, scrie Playtech.ro. HMD Global a intrat in urma cu cativa ani in posesia brandului Nokia. La scurt timp dupa, a inceput sa lanseze o serie…

- Nokia a vandut 4,4 milioane de smartphone-uri in ultimele trei luni din 2017, mai mult decat HTC, Sony, Alcatel, Lenovo sau Asus, insa este abia pe locul al 11-lea in topul producatorilor de smartphone-uri, potrivit companiei de cercetare Counterpoint, citata de TechRadar . Analistul Neil Shah de la…

- Sefii a sase servicii de informatii din SUA, printre care NSA si CIA, au spus ca cetatenii nu ar trebui sa foloseasca smartphone-uri Huawei. Compania chineza a fost recent la un pas sa incheie parteneriate cu doi mari operatori telecom din America, Verizon si AT&T, dar eforturile i-au fost zadarnicite…

- Essential Phone a primit destul de multa atentie in jurul lansarii si chiar si in perioada de dupa, fiind primul produs al noii companii condusa de Andy Rubin, „parintele” sistemului de operare Android. In ciuda numelui cu greutate in industrie, unui pret atractiv si a unui design foarte interesant,…

- Acum ca stim destul de multe despre smartphone-urile care urmeaza sa apara la MWC 2018, toate privirile sunt indreptate catre urmatoarea serie de smartphone-uri de top de la Huawei, mult asteptata P20. Am tot primit informatii pe cai neoficiale despre design, hardware si capabilitatile dispozitivelor,…

- Samsung este sponsor oficial al Jocurilor Olimpice de foarte multi ani, iar in ultimii ani, lanseaza cu ocazia acestora versiuni speciale ale smartphone-urilor sale, pe care le face cadou concurentilor, dar le ofera si la vanzare in cantitati limitate, scrie Go4it.

- Oferte eMAG la telefoane. Magazinul online emag.ro va ofera astazi numeroase reduceri la telefoane Huawei și Samsung, atat la modelele de elita, cat și la cele mai accesibile ca preț. Pentru a accesa lista cu oferte eMAG la telefoane, intrați aici. Mai jos, gasiți doua dintre…

- Ecranele fara margini, care au devenit foarte populare in 2017, nu i-au determinat pe oameni sa cumpere anul trecut mai multe smartphone-uri decat in 2016. Pentru prima data dupa noua ani de crestere, piata globala de smartphone-uri a inregistrat un mic declin, de 0,1%, potrivit firmei de cercetare…

- Conform cifrelor publicate de IDC, Apple a livrat 13,2 milioane de unitati in ultimul trimestru. Cresterea de 0,6% a conferit producatorului de iPad-uri o cota de piata de 26,6%.Samsung, care ocupa in mod traditional a doua pozitie in topul producatorilor de tablete, a livrat doar 7 milioane…

- Huawei abia a confirmat data la care va tine evenimentul de prezentare pentru Huawei P20 (sau P11?), iar detaliile despre noul dispozitiv disponibile pana in prezent erau destul de limitate. Se pare insa ca avem pentru prima data imagini cu noul flagship al companiei chineze, din doua surse. Primele…

- In urma mai multor plangeri din partea utilizatorilor de iPhone 7 care au avut probleme cu semnalul, Apple a anuntat ca va repara modelele afectate de bug-ul „No Service” complet gratuit, chiar daca acestea nu mai sunt in garantie. Este vorba despre unitati ale telefonului fabricate intre septembrie…

- Cel mai mare punct negativ al dispozitivelor mobile de la Sony este design-ul cu margini foarte groase in jurul display-ului. Chiar si cele mai noi telefoane Xperia, lansate dupa ce companii precum Samsung, LG si Xiaomi au prezentat modele cu display edge-to-edge pastreaza aceasta traditie, insa acest…

- Lider de necontestat al industriei microprocesoarelor timp de zeci de ani, Intel nu a reusit sa se adapteze vremurilor in schimbare, esecul de a se impune ca jucator important in sfera dispozitivelor mobile lasand deschisa o oportunitate pe care rivalul Samsung a reusit sa o exploateze cu mare succes.…

- Vrei cel mai bun telefon? Astazi ai cele mai bune reduceri de la eMAG la ofertele Batalia Brandurilor. Cele mai bune telefoane la super reduceri pentru tine. Profita acum de oferta si nu ezita sa cumperi cel mai potrivit produs pentru nevoile tale.

- Conform cercetarilor efectuate de GfK, in 2017 s-au vandut cu 3% mai multe smartphone-uri decat in anul precedent. In total, au fost vandute 1,46 miliarde de noi dispozitive. Vanzarea a crescut cel mai mult in Europa Centrala și de Est și in America Latina. In aceste regiuni, s-a inregistrat…

- Cele doua maimute au fost clonate folosind aceeasi tehnica utilizata in urma cu doua decenii pentru a crea oaia Dolly, astfel trecand peste o bariera tehnica despre care se crede ca ar putea deschide calea clonarii fiintelor umane, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Un clip video cu o baterie de iPhone care explodeaza intr-un magazin de electronice din China s-a viralizat. Din nu se stie ce motiv, un tanar a muscat acumulatorul inainte ca acesta sa explodeze. Incidentul a fost surprins de camera de supraveghere din magazin. Nimeni nu stie exact de ce clientul a…

- Apple va inceta producția iPhone X, modelul sau de top, cu prețuri pornind de la o mie de dolari in sus, din cauza vanzarilor slabe, considera analistul Ming-Chi Kuo, de la KGI Securities, scrie The Inquisitr . Acesta este unul dintre cei mai reputați specialiști in privința Apple și de obicei este…

- Producatorii de clone de smartphone-uri nu stau niciodata degeaba. Uneori lanseaza o copie de telefon chiar inainte ca modelul respectiv sa fie anuntat. AnTuTu ne ofera cateva statistici interesante despre marcile mari si modelele de telefoane pe care producatorii de clone din China le-au vizat cel…

- Pornind de la scandalul acumulatorilor pentru telefoane iPhone, in care Apple a fost acuzat ca reduce intentionat performantele telefoanelor iPhone, extinderea investigatiilor a scos la iveala probleme si la rivalul Samsung, compania fiind suspectata ca a livrat actualizari software care diminueaza…

- Caz revoltator în China. O mama și-a legat propriul copil de scuterul sau și l-a târât pe pamânt, pe motiv ca a fost ”obraznic”. Un martor care a asistat la incident a încercat sa o împiedice pe femeie sa recurga la acest gest, însa mama…

- Docbook, aplicatie lansata anul trecut de Cristian Barbu si care faciliteaza programarile online la medic, are in plan pentru urmatorul an extinderea la nivel national, de la 11 orase in prezent la 60 de localitati, respectiv 300 de clinici si o retea de 8000 de medici. Investitia…

- Sistemul de operare iOS de la Apple este apreciat de catre utilizatori in special pentru faptul ca este foarte sigur, telefoanele si tabletele companiei fiind ferite de malware, ransomware si alte astfel de forme de atacuri. Din pacate insa, niciun software nu este perfect, iar din cand in cand sunt…

- Fotocredit: Audi Audi a reușit in 2017 cel mai bun an al sau in materie de vanzari, constructorul din Ingolstadt contorizand la finele anului 1.878.100 de automobile livrate. Astfel, in ciuda unui debut de 2017 extrem de problematic, germanii au depașit totalul vanzarilor din 2016 cu 0.6%. Grupul…

- In ciuda faptului ca nu este un brand prezent pe piata internationala, Vivo este unul dintre cei mai mari producatori de smartphone-uri din lume. Compania activeaza in principal in China, unde reuseste sa se situeze in fiecare trimestru pe primele locuri la vanzari de smartphone-uri. Astfel, nu ar trebui…

- 2017 a fost anul telefoanelor cu ecrane generoase care au facut pasul spre camerele duale și care au fost dotate cu procesoare puternice. 2018 se arata un an interesant din acest punct de vedere. La finalul lunii viitoare la Barcelona la Mobile World Congress, am putea asista la cel puțin trei lansari…

- Jucatoarele române de tenis Simona Halep si Irina Begu vor fi adversare, vineri, în semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce liderul mondial a trecut, joi, cu 6-2, 6-2 de belarusa Arina Sabalenka.

- Daca pana recent aproape toate profiturile de pe piata de smartphone-uri mergeau la Apple si Samsung, lucrurile s-au schimbat in penultimul trimestru din 2017 (T3). Producatorii chinezi au reusit sa inregistreze un profit cumulat de 1,5 miliarde de dolari in perioada iulie - septembrie a anului trecut,…

- Samsung Galaxy S8 și S8 Plus Duoul Samsung Galaxy S8 și S8 Plus ramane, in continuare, unul dintre cele mai bune de pe piața la momentul actual. Principala diferența a celor doua telefoane este ecranul, care are diagonala de 5,8 sau de 6,2 inci, in funcție de model. Telefoanele se simt perfect…

- De la cel mai mare producator al lumii, China devine cea mai mare putere de consum a lumii, potrivit Bloomberg. Modelul de crestere economica adoptat pana acum de China era bazat pe investitii si pe export, insa in ultimii ani natura consumului a fost intr-o continua schimbare. Din ce in…

- Directorul de vanzari al diviziei de smartphone-uri a Huawei Technologies din China, Teng Hongfei, a fost arestat sub suspiciunea de luare de mita. Inainte de 2014, cand s-a angajat la Huawei, Teng Hongfei a lucrat la Samsung Electronics si Nokia. De atunci, Huawei a devansat Samsung, Apple, Xiaomi…