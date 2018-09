Stiri pe aceeasi tema

- Dan Nistor nu a fost iertat de fanii dinamovisti la auzul dezvaluirililor facute de Florin Bratu, dupa ultimul sau meci ca tehnician al ”cainilor”, impotriva celor de la Poli Iasi, scor 1-0. ”Mitraliera” a afirmat ca acesta ar fi venit in vestiarul sau si a afirmat ca vrea...

- Dinamovistii s-au intors in acesta dimineata de la Iasi si Bratu va conduce antrenamentul de azi, urmand ca dupa-amiaza sa aiba loc o intalnire cu sefii informeaza news.ro Bratu ar putea fi anuntat ca nu va mai fi tehnicianul ros-albilor, dar exista varianta ca el sa conduca si meciul de marti,…

- Federico Dimarco, 20 de ani, a reușit primul gol in Serie A chiar contra echipei care l-a crescut: "Nici nu am realizat ca mingea intra in plasa, s-a dus cu incetinitorul". Fanii nerazzurri nu-l iarta, insultandu-l pe net. Parma a izbutit prima victorie de la revenirea in Serie A, dand lovitura pe "Meazza",…

- Fanii dinamoviști au fost din nou protagoniștii unor gesturi reprobabile inaintea deplasarii de la Craiova pentru meciul din aceasta seara. Descinderile facute azi de Jandarmerie au scos la iveala lucruri șocante: suporterii se indreptau spre Craiova cu lanțuri, cuțite, obiecte pirotehnice și droguri!…

- Luka Modric merge la Inter. Fanii nerazzurri sunt incantati de ideea transferului mijlocasului croat, insa, potrivit presei din Peninsula, mutarea este complicata. Jucatorul, care in septembrie va implini 33 de ani, are un salariu de 10 milioane de euro la gruparea galactica plus...

- Primul meci oficial, primul trofeu pentru CFR Cluj. Campioana a castigat Supercupa, la Craiova, 1-0 cu echipa lui Mangia, iar victoria l-a multumit pe presedintele Iuliu Muresan (64 de ani). La finalul celor 90 de minute din Banie, oficialul din Gruia a vorbit la superlativ despre echipa sa...

- Aproape jumatate din golurile marcate la Campionatul Mondial din 2018, 68 din 157, s-au inscris din sau in urma unor faze fixe. Campioanele posesiei, Spania, Germania și Argentina, sunt deja acasa. Stilul Premier League a pus stapanire pe acest Mondial. Nu mai puțin de 68 dintre cele 157 de goluri marcate…

- Fanii celor de la FCSB susțin ultimele decizii strategice luate de Gigi Becali, aratandu-și increderea și fața de Nicolae Dica. Gigi Becali a avut de ales intre doua variante in vara aceasta: sa il demita pe Nicolae Dica, cel care a ratat titlul intr-un sezon in care FCSB pornea ca favorita certa, sau…