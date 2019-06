Stiri pe aceeasi tema

- Instalarea stațiilor de încarcare pentru vehicule electrice nu s-a dovedit a fi o activitate economica profitabila, având în vedere ca, la momentul de fața, doar 1.200 de vehicule electrice sunt înmatriculate în România (conform Registrului Auto Român), se arata…

- Vloggerul Selly, pe numele sau real Andrei Șelaru, este una din noile senzații ale internetului, pe segmentul adolescenți. Puștiul, care a implinit 18 ani in februarie, e deja milionar din canalul sau YouTube, iar la primul concert - caci s-a lansat și-n muzica - și-a umflat contul și cu vanzari de…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca suma de 8,1 milioane de euro alocata de Uniunea Europeana pentru pagubele produse de calamitati in Romania, in 2018, sunt pentru regiunea Nord-Est si si-a exprimat speranta ca va fi trimisa o a doua transa, avand in vedere ca Guvernul a cerut mai multi…

- Potrivit propunerii lui Frans Timmermans, salariul minim in fiecare tara UE ar trebuie sa reprezinte 60- din salariul mediu. ''Avem nevoie de un salariu minim in Uniunea Europeana, echivalent in fiecare tara membra cu 60- din salariul mediu in statul respectiv'', a spus politicianul olandez. In acest…

- Cristina, sotia lui Nicolae Guta, este insarcinata si il va face pe manelist tata pentru a 12-a oara. Insa, relatia dintre ea si Beyonce de Romania, fosta lui Guta, nu este prea buna. Aceasta o acuza ca il tine departe de fiica pe care o are cu el, Anais.

- Beyonce de Romania a trecut prin momente extrem de grele din cauza unui microb luat din spital. Si-a scos implanturile de sani, dupa ce a facut o infectie cumplita si se pare ca problemele nu se opresc.

- Sarbatoare mare in familia Madalinei Dumitriu, alias Beyonce de Romania! Fosta iubita a lui Nicolae Guța a implint varsta de 27 de ani, iar in aceasta zi speciala i-a avut alaturi doar pe oamenii dragi sufletului ei.