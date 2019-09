Stiri pe aceeasi tema

- Productia de cartof in judetul Brasov, a carui recoltare s-a realizat, pana in prezent, pe 40% din suprafata cultivata, va fi, in aceasta toamna, sub cea obtinuta anul trecut, situatii asemanatoare urmand sa se inregistreze si la porumb si sfecla de zahar din cauza secetei, potrivit directorului…

- Acesta a precizat, pentru AGERPRES, ca seceta influenteaza lucrarile de toamna si are efect negativ asupra culturilor semanate in perioada anterioara.Conform directorului adjunct al DAJ Brasov, activitatea din agricultura se confrunta, in aceasta toamna, cu lipsa acuta de precipitatii,…

- Discursul de campanie pe care premierul israelian Benjamin Netanyahu il sustinea marti seara in orasul Asdod a fost intrerupt dupa ce doua rachete au fost lansate in sudul Israelului din Fasia Gaza.

- Trei din patru angajati spun ca pierd zilnic pana la doua ore din timpul programului din cauza discutiilor telefonice zgomotoase purtate de colegi in birou, a colegilor cu chef de vorba sau a sedintelor prea lungi, la care se adauga si timpul petrecut pe retelele de socializare sau pauzele de cafea…

- Moscova a cerut miercuri Frantei sa 'nu-i dea lectii' in privinta arestarilor in masa de manifestanti in weekend, acuzand-o ca a facut uz de 'toate metodele represive' in timpul miscarii 'vestelor galbene', informeaza France Presse.

- Selfridges a anuntat ca devine astfel inca o data primul din lume care deschide raionul de Craciun, cu 149 de zile inaintea sarbatorilor de iarna.Reprezentantii lantului de magazine au declarat ca succesul comercial al lansarii din timpul verii a colectiei dedicate Craciunului s-a tradus…

- Productia de vin a Frantei, al doilea mare producator mondial, ar putea scadea in acest an cu pana la 13% comparativ cu anul trecut, dupa ce viile au fost afectate de conditiile meteo nefavorabile precum...

- Buzele sunt la fel de sensibile ca pielea, ochii sau parul. Acestea pot fi afectate de soarele dogoritor și de canicula pentru ca sunt acoperite de un strat foarte subțire de piele, scrie tonica.ro. Iata cateva sfaturi care va pot ajuta sa va pastrati buzele moi și catifelate. Soarele activeaza herpesul…