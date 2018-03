Stiri pe aceeasi tema

- In primele doua luni ale anului 2018 au fost vandute cele mai multe masini din ultimii 10 ani, in crestere cu 27% fata de anul trecut, iar pe modele Dacia Duster a fost cel mai vandut, cu 1.670 de unitati, urmat de Dacia Duster si Dacia Sandero, arata APIA intr-un comunicat transmis joi. …

- Vanzarile de autovehicule noi au crescut, in primele doua luni din 2018, cu 19,4% comparativ cu aceeasi perioada din anul anterior, pana la 20.566 de unitati, din care peste 16.500 sunt autoturisme, reiese din statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), publicata joi.

- Ministerul Afacerilor Interne va achizitiona, in acest an, 700 de masini de politie si 140 de autovehicule de interventie si patrulare, dar si motociclete si alte vehicule specifice, valoarea acestora ridicandu-se la peste 100 de milioane...

- Ministerul Afacerilor Interne a lansat pe SEAP o licitație publica pentru incheierea unui acord-cadru de furnizare de autovehicule cu dotari specifice, autoutilitare, autoturisme, autobuze și motociclete in valoare de peste 100 de milioane de lei, arata un comunicat de presa ...

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) va achizitiona anul acesta, prin licitatie publica, autospeciale in valoare de peste 100 de milioane lei pentru structurile sale, informeaza un comunicat al institutiei.

- Inflatia a urcat in februarie la 4,7% fata de februarie 2017, iar fata de ianuarie 2018 cresterea este de 0,3%, informeaza Institutul National de Statistica. Inflatia a urcat la 4,7%, in februarie, maximul ultimilor cinci ani Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (martie 2017 – februarie…

- Inflatia a urcat in februarie la 4,7% fata de februarie 2017, iar fata de ianuarie 2018 cresterea este de 0,3%, informeaza Institutul National de Statistica, intr-un comunicat. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (martie 2017 – februarie 2018) fata de precedentele 12 luni (martie…

- Rata anuala a inflatiei a accelerat in februarie la 4,7%, dupa ce in ianuarie a fost de 4,3%, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Rate anuale de inflatie mai mari de 4% nu au mai fost consemnate din 2013. Preturile de consum au crescut cu 0,3% fata de…

- Vanzarile de mașini electrice și hibrizi din Europa au crescut cu 36% in ianuarie, in comparație cu aceeași perioada de anul trecut. Volkswagen e-Golf a fost cel mai cautat model de catre clienți, fiind urmat la mica distanța de Renault Zoe și BMW i3.

- Dacia si Ford au produs in ianuarie aproape 40.000 de masini, marcand cel mai bun inceput de an din istoria moderna a Romaniei, volum din care americanii au reprezentat putin peste un sfert datorita noului model introdus in 2017.

- Pe segmentul de retail numarul de computere vandute a fost mai mic cu 10%, dar veniturile au fost mai mari cu 5%. Per ansamblu, piata de PC-uri s-a mentinut aproape de nivelul de 700.000 de unitati.

- Zece autoturisme, cu cetateni romani, au ramas inzapezite, luni seara, in Bulgaria, aproape de granita de la Vama Veche, cei 16 pasageri din masini fiind ajutati de autoritatile locale, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O noua lege, care prevede ca actualul program național Rabla sa fie inlocuit cu vouchere pentru panouri solare sau centrale termice, a fost inițiata la Senat de mai mulți parlamentari liberali. Actul normativ este argumentat de faptul ca programul Rabla nu a avut efectele scontate inițial, ci a incurajat…

- Autoritatile judiciare din Franta cer pedepse cuprinse intre 3 si 6 ani de inchisoare pentru 13 soferi de masini de mare tonaj din Dambovita, care au fost retinuti, vineri, pentru furturi de roti de camion.

- Rata anuala a inflatiei a fost in ianuarie de 4,3%, dupa ce in decembrie fusese de 3,3%, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Rate anuale de inflatie mai mari de 4% nu au mai fost consemnate din 2013.

- Preturile de consum in luna ianuarie 2018 comparativ cu luna decembrie 2017 au crescut cu 0,8%.  Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (februarie 2017 – ianuarie 2018) fata de precedentele 12 luni (februarie 2016 – ianuarie 2017), calculata pe baza IPC, este 1,7%, informeaza un comunicat…

- Rata anuala a inflatiei a fost in ianuarie de 4,3%, dupa ce in decembrie fusese de 3,3%, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Rate anuale de inflatie mai mari de 4% nu au mai fost consemnate din 2013.

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 2,06%, de la 2,04%, cat a fost cotat vineri, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La sfarsitul anului trecut, in decembrie, ROBOR la trei luni ajunsese…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 2,06%, de la 2,04%, cat a fost cotat vineri, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele…

- Franța a raportat o scadere a vanzarilor de mașini diesel de 12% in luna ianuarie, insa situația este la polul opus pentru Dacia: datorita popularitații lui Duster, marca de la Mioveni a vandut cu 27% mai multe vehicule diesel.

- CURS VALUTAR BNR 6 FEBRUARIE 2018. Pentru euro, BNR a afisat o cotatie de 4,6423 lei, in timp ce dolarul american a urcat la 3,7433 lei, fata de referinta de 3,7170 lei anuntata luni. Francul elvetian s-a intors peste nivelul de 4 lei, cotatia de referinta pentru 6 februarie fiind anuntata…

- Curtea de Apel Timisoara a dispus executarea mandatului european de arestare emis de autoritatile judiciare din Belgia pe numele unui bacauan (23 de ani), urmarit international, si predarea acestuia. C.G. este acuzat de infractiuni contra proprietatii (conform legilor din Belgia), savarsite in 2015,…

- Economia celor 19 tari din zona euro a crescut anul trecut cu 2,5%, cea mai mare rata de crestere de la cea atinsa in 2007, de 3%, informeaza Eurostat. In ultimul trimestru al anului trecut economia zonei euro a crescut cu 0,6%. Banca Centrala Europeana deruleaza un important program de…

- Cazul Romaniei este celebru in tot BMW Group, fiind tara in care 9 din 10 masini noi BMW vandute sunt echipate cu tractiune integrala xDrive, desi conditiile rutiere si de clima nu impun neaparat asa ceva, a spus seful BMW Group Romania, Wolfgang Schulz, intr-o discutie cu presa. Potrivit acestuia,…

- Un accident a avut loc pe strada Campurilor, din municipiul Arad, mai multi localnici apeland numarul de urgente 112 dupa ce au constatat ca un sofer a pierdut controlul volanului si a lovit cu masina sa cateva autoturisme. Politistii sositi pentru cercetari au constatat ca soferul este un…

- Euro ramane la 4,66 lei, aproape de cursul anunțat in precedenta sedinta de BNR cand a atins un nou record istoric in fata leului: 4,6679 lei/euro. A fost a treia sedinta consecutiva in care euro a atins recorduri istorice in ...

- Ford Sollers, societatea mixta infiintata in 2011 de producatorul auto american Ford si de grupul rus Sollers, a investit 1,5 miliarde de dolari in ultimii ani pentru a construi masini si motoare in Rusia. "Exporturile spre Europa sunt cu siguranta posibile. Cresterea pietelor de export…

- Șeful reprezentanței grupului Renault din Romania, algerianul Hakim Boutehra, a declarat in cadrul unei mese rotunde cu jurnaliștii ca, in opinia sa, o piața auto corecta in Romania ar insemna vanzarea a 250.000 de vehicule noi pe an

- Institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si subordonare, ar putea achizitiona, prin Programul „Rabla Plus”, autoturisme ecologice noi la o contravaloare in lei de maximum 35.000 de euro (fara TVA) pentru fiecare masina, suma aproape dubla fata de suma stabilita in prezent, reiese dintr-un…

- Jantele auto din aliaj au capacitatea de a schimba total aspectul unei mașini. Ele ofera nu numai un aspect estetic de invidiat, ci și funcționarea in condiții sigure a autoturismului. Destinate oricarui model, jantele sunt un element de nelipsit din structura unei mașini. Salajenii ințeleg acest aspect…

- Vanzarile europene de masini au atins un nivel record al ultimilor 10 ani, in 2017, pe fondul unei mai mari cresteri economice care a sporit increderea consumatorilor, cei care propulseaza cererea fiind SUV-urile producatorilor francezi Peugeot si Renault, dar si autoturismele competitorului italian…

- Bancile au platit in 2017 impozit pe profit de 641,5 mil. lei, dublu atat fata de nivelul bugetat pentru anul trecut, cat si comparativ cu suma incasata in 2016 din taxarea castigurilor institutiilor de credit. Impozitul pe profit platit de banci in 2017 a fost cel mai mare din ultimii sapte ani, potrivit…

- ♦ Piata valutara s-a mai dezmortit in ultima luna de anul trecut, iar pe ansamblul anului 2017 volumul mediu zilnic al tranzactiilor a inregistrat cel mai mare nivel din ultimii cinci ani, potrivit datelor Bancii Nationale.

- Piata auto a urcat la un nivel record in 2017, inmatricularile de autoturisme noi au depasit 105.000 de unitati, iar cele de masini second-hand aduse din Europa de Vest au depasit 518.000 de unitati, potrivit Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Cum arata…

- Ai avut o idee (care a parut, poate) geniala, ai lansat o companie si ai creat un produs. Si cum este in cazul fiecarui parinte care isi adora copilul, esti convins ca produsul sau serviciul pe care tu il aduci pe piata este absolut revolutionar, iar clientii vor da navala sa-l cumpere. Lucrurile…

- Datele exacte aferente inmatricularilor de noi vehicule pentru anul 2017 nu sunt inca disponibile, insa este cert ca anul trecut au intrat in circulație circa 140.000 – 150.000 de autoturisme și vehicule comerciale. Pentru anul abia inceput, prognozele se afla sub semnul incertitudinii, piața fiind…

- Increderea in zona euro a continuat sa avanseze la sfarsitul anului 2017, depasind un nivel care nu a mai fost atins din anul 2000, noteaza bloomberg.com. Indicele de incredere, masurat de Comisia Europeana, a atins cel mai inalt nivel de la sfarsitul anului 2000, in decembrie 2017. Nivelul…

- Primele cercetari ale politistilor arata ca accidentul a fost provocat de un adolescent in varsta de 15 ani care a urcat la volanul unui autoturism si a pierdut controlul asupra directiei de mers. Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Teleorman, accidentul s-a produs pe un drum din localitatea…

- Euro creste si atinge maximul istoric in fata leului: 4,6597 lei/euro. Precedentul record a fost atins pe 21 noiembrie 2017: 4,6551 lei. Bancile comerciale au anuntat pe 29 decembrie cursuri de schimb pentru euro, la vanzare, intre 4,6760 lei si 4,7340 lei. Dolarul ramane la 3,89, aproape de cursul…

- Autoritatile publice locale, regiile autonome si societatile aflate in subordinea unitatilor administrativ-teritoriale vor fi obligate sa achizitioneze mijloace de transport de calatori ecologice....

- Dacia Logan pastreaza pentru cel de-al 13-lea an consecutiv pozitia de cel mai bine vandut automobil din Romania, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) datorita pretului si echiparii sale. Pe locul secund insa, a urcat SUV-ul Duster, devansand modelul…

- Vedetele din aceasta ediție a emisiunii „Poftiți in vacanța” muncesc din greu pentru a oferi unor copii din medii defavorizate o amintire de neuitat! Probele la care sunt supuse nu sunt deloc ușoare.

- Vanzarile de autovehicule ecologice (hibride si electrice 100%) noi au crescut, in primele 11 luni ale anului, cu 125,8% fata de intervalul similar din 2016, pana la 2.356 de unitati, releva statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de AGERPRES.…