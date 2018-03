Stiri pe aceeasi tema

- Doua treimi dintre romani declara ca prefera sa sustina o cauza aleasa de sarbatorit in loc sa cumpere un cadou, potrivit unui studiu transmis ieri AGERPRES. Chestionarul este cuprins in cadrul sondajului „Cum doneaza romanii?” realizat de Questia Group pentru World Vision in luna ianuarie a acestui…

- In aceeași zi de 26 martie 2018, societațile vor avea termene de depunere și plata (daca este cazul) și pentru urmatoarele declarații: Decontul de TVA (Declarația 300) Decont special de TVA (declarația 301) – aceasta declarație se depune de catre societațile care sunt inregistrate special pentru…

- Politistii din Sebes au identificat 5 tineri din municipiu ca banuiti de comiterea unei agresiuni asupra unui alt tanar. Cei 5 sunt cercetati pentru lovire sau alte violente. La data de 27 februarie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Sebes au identificat 5 tineri,…

- Un incident deosebit de grav a avut in noaptea de 24 spre 25 februarie pe DN24, in judetul Vaslui. Un autoturism condus de un tanar de 28 de ani din localitatea Valeni, alaturi de care se mai afla un alt tanar din aceeasi localitate, a oprit dupa o cursa nebuneasca, intrand cu masina intentionat in…

- Procurorul special Robert Mueller, cel care coordoneaza investigatia privind ingerintele Rusiei in campania electorala americana din 2016, a formulat, joi, noi acuzatii impotriva a doi fosti membri ai echipei de campanie a presedintelui Donald Trump, Paul Manafort si Rick Gates, relateaza Reuters.

- Rihanna a schimbat prexiul pe 20 februarie, așa ca a meritat o petrecere luxoasa la celebrarea a 30 de ani. Și-a sarbatorit ziua de naștere impreuna cu familia și prietenii apropiați, dar la petrecere au fost și invitați de seama, Toni Braxton insa-și cantand pentru Riri. Pentru ca ziua ei de naștere…

- Doi tineri din Targu Mures au fost retinuti de politistii din Ocna Mures, fiind cercetati pentru furt. Au spart trei apartamente din oras si au furat vani si bijuterii. Prejudiciul, de aproape 10.000 de lei, a fost recuperat integral. Potrivit IPJ Alba, in 20 februarie, politistii din cadrul Politiei…

- Politistii din Somcuta Mare, sprijiniti de cei din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale si cei din cadrul Grupei Canine, au intervenit marti seara, la un scandal sesizat pe strada Miresului. Politistii din Somcuta Mare, ajunsi primii la fata locului, au fost amenintati si agresati verbal de catre…

- Adrian Sarmașan caștigatorul premiului „Omul cu Chitara” 2017 acordat de Radio Romania pentru cel mai bun album folk al anului și caștigator al Discului de Aur 2017 pentru cele mai multe albume folk vandute, vine la Gala, ca invitat special pentru iubitorii cantecelor de munte. Daniel…

- Cum a aparut Margherita de la Clejani la petrecerea mamei sale. Artista a postat mai multe filmulețe pe contul de socializare, in care le-a aratat fanilor cum se distreaza. Fata Clejanilor, aproape ca nu a fost recunoscuta atunci cand și-a facut apariția la restaurantul unde mama ei și-a aniversat…

- Desi este la varsta la care cei mai multi adolescenti prefera sa-si petreaca timpul liber la calculator sau prin cluburi, el se dedica studiului limbilor straine. Iar pasiunea sa pentru limba franceza inca din primii ani de scoala a inceput sa-i aduca si premii, astfel ca de curand a caștigat Concursul…

- Judecatorii din Republica Moldova se tem sa examineze cauze sensibile din punct de vedere politic. Abtinerea de la judecarea a astfel de cauze este un indicator clar ca judecatorii nu sunt pe deplin independenti in aceasta tara.

- Cercetati pentru furt calificat, distrugere, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neinmatriculat si conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara permis de conducere La data de 09 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei Ocna Mures au identificat trei tineri, C.A. de 18 ani si…

- Suferinta fara margini pentru Anca Pandrea! Doamna teatrului romanesc traverseaza, zilele acestea, unul dintre cele mai grele momente din viata. Tintuita la pat de serioase probleme de sanatate, artista este nevoita sa-si sarbatoareasca ziua de nastere in spital si nu la mormantul lui Iurie Darie.

- Teoretic, Buzaul nu duce lipsa de tineri care ar putea, in mod firesc, sa constituie o baza solida de selectie pe piata fortei de munca. Practic, insa, angajatorii nu prea au de unde sa faca selectia, pentru ca, cei mai multi nu au calificare, dar mai trist este ca nu au nici macar 8 clase […] Articolul…

- Polițiștii timisoreni au reținut doi tineri, de 20 si 23 de ani, banuiți de furt dintr-un autoturism. Mai exact, la data de 15 noiembrie 2017, cei doi au spart geamul unei masini iar din interior au furat un portmoneu in care se aflau documente și carduri bancare. Ulterior cei doi s-au dus la cumparaturi,…

- Cele mai tari reclame de la Super Bowl 2018. Au platit zeci de milioane de dolari sa apara! Ca in fiecare an, finala Super Bowl se bucura de audiente fantastice. Nu e de mirare ca pretul difuzarii reclamelor in pauzele publicitare este deosebit de piperat. Pentru 30 se secunde de difuzare unele companii…

- Consilierii din Sebeș au aprobat un proiect mai puțin obișnuit intitulat ”Primul copil nascut, in anul 2018, in municipiul Sebeș”. In cadrul acestuia o mamica din Petrești, care a nascut primul copil de pe raza municipiului Sebeș in acest an, a fost recompensata cu suma de 500 de lei. Este vorba despre…

- Polițiștii de investigatii criminale i-au identificat pe doi tineri, de 15 si 23 de ani, din Blaj, ca banuiti de comiterea unui furt dintr-o societate comerciala, fapta reclamata politiei la data de 25 noiembrie 2017. Se pare ca in noaptea de 24/25 noiembrie 2017, cei doi ar fi patruns, prin efractie,…

- Razvan Nitu, administratorul special al RADET, a demisionat, marti, in urma accidentului produs luni seara, cand doi muncitori si-au pierdut viata dupa fisurarea unei tevi a sistemului de termoficare din incinta Complexului studentesc Leu. MENIU Salut, Amalia Bine ai venit la News.ro! Pentru a accesa…

- La acest sfarsit de saptamana, un echipaj de Jandarmerie aflat intr-o actiune de patrulare in municipiul Bistrita, in zona intersectiei strazilor Garii cu B-dul Decebal, a surprins o bataie intre doi tineri. Un minor de doar 16 ani, ii aplicase unui tanar cu doi ani mai mare, mai multe lovituri cu pumnii…

- Vali Craciunescu iși ia inima-n dinți și-și scoate proaspata soție in oraș, de Valentine’s Day, zi in care iși serbeaza și ziua de naștere! Caci, sarbatoarea indragostiților, atat de populara in intreaga lume, coincide cu ziua sa de naștere, aniversarea ”primilor” 45 de ani, eveniment pe care il vede…

- O tragedie a îndoliat o familie din Slobozia. O mamica a murit la câteva ore dupa ce a dat naștere unui baiețel sanatos, la maternitatea ISIS, din cauza unor complicații. Teodora avea 34 de ani, era din Slobozia și avea o familie împlinita. Era casatorita și împreuna cu soțul…

- Doi tineri, de 25, respectiv 16 ani au reușit sa sustraga, vreme de mai multe zile, incalțamanite intr-un centrul Post-ul TARGOVIȘTE: Doi tineri, din care unul minor, au furat incalțaminte dintr-un centru comercial apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Presedintele american Donald Trump doreste sa vorbeasca cu procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza o eventuala complicitate intre echipa de campanie a candidatului republican si Moscova in timpul campaniei prezidentiale din 2016, a declarat joi avocatul presedintelui american, Ty Cob,…

- Sarbatori dupa sfinte sarbatori. Inca de pe bancile scolii am memorat ziua de 15 ianuarie drept aniversarea lui Eminescu. Asadar, mijlocul lui ghenar ne ofera o sarbatoare a culturii, a simtirii romanesti, cand, in fiece an, ne amintim de poetul nepereche. Conventional, ii serbam acum ziua de nastere,…

- Tinerii beneficiari ai Centrului CARTHA Adjud au primit, zilele trecute, vizita pastorului baptist Ilie Bojonca și a unui grup de tineri din Germania. Special pentru acest moment, tinerii din centrul adjudean au pregatit și au prezentat un program artistic, constand intr-o sceneta și un recital de colinde,…

- Fostul sef de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, a depus o plangere impotriva procurorului special Robert Mueller si a Ministerului Justitiei pentru depasirea mandatului lor in ancheta pr...

- Centrul National de Transfuzie a Sangelui (CNTS) face apel catre populatie sa doneze sange in perioada 2-5 ianuarie. Solicitata de IPN, directorul institutiei, Svetlana Cebotari, a precizat ca nu ne confruntam cu insuficienta de sange sau componente sanguine. E un apel care se face periodic pentru a…

- Cornel Galeș, fostul soț al interpretei de muzica populara Ileana Ciuculete, a reacționat imediat dupa ce s-a trezit cu o avalanșa de urari. Cornel Galeș este fostul partener de viața al cantareței de muzica populara Ileana Ciuculete, care a incetat din viața in luna martie a anului 2017 . Cornel Galeș,…

- „Din primele cercetari efectuate, a rezultat ca un tanar de 26 de ani, de loc din municipiul Pascani, in timp ce conducea un autoturism pe soseaua Bucium, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare si ar fi intrat in coliziune cu un stalp…

- Pe parcursul perioadei ianuarie-octombrie 2017, producția industriala a crescut cu 3,4% fața de perioada similara a anului 2016. Aceasta evoluție se datoreaza creșterii industriei prelucratoare (+3,6%). Printre principalii factori care au influențat dinamizarea sectorului industrial…

- Marti dimineata a avut loc la Bucov, in apropierea Gradinii Zoo, un accident rutier. E vorba despre un autoturism care a intrat intr-un copac. Accidentul le-a ridicat semne de intrebare politistilor, in contextul in care conditiile meteo erau normale, nefiind polei pe carosabil. Iata ce au constatat…

- Tragedie fara margini intr-un sat din judetul Bihor! Madalina si Marius, doi logodnici, au murit carbonizati in noaptea de joi spre vineri, dupa ce un incendiu a cuprins casa in care erau. Tatal tinerei de 25 de ani a suferit arsuri, insa atat el, cat si sotia sa au reusit sa iasa din locuinta care…

- Magistratii Tribunalului Constanta au decis miercuri, 20 decembrie, sa o condamne pe Garofita Mocanu, zisa Nela, la 5 ani de închisoare pentru savârsirea infractiunii de constituire de grup infractional.

- Potrivit conducerii Primariei Mioveni, in perioada Craciunului programul de funcționare a pieței agroalimentare „Dacia” va fi unul special. Iata orarul de funcționare: – sambata, 23 decembrie – intre orele 8 și 15; – duminica, ...

- Cererea in casatorie trebuie sa fie un eveniment cu totul special si probabil la asta s-a gandit si tanarul din imagini atunci cand a ales sa isi ceara iubita in casatorie, in costum de razboinic. Ea, imbracata intr-o tinuta asemanatoare cu cea a printesei razboinice Xena, el asemeni unui cavaler…

- Ieri, politistii din cadrul Sectiei 6 Rurala Cernavoda au depistat un tanar, de 23 de ani, din localitatea Dunarea, judetul Constanta, care a condus un autoturism, pe DC 61, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Tanarul a fost condus la spital pentru a i se preleva probe biologice.Tot ieri, politistii…

- Laura Vass și trupa sa s-a aflat in Statele Unite invitata special doar pentru o luxoasa petrecere. Un cuplu de romani originari din Rm. Valcea și stabiliți in Miami au platit regește prestația solistei pentru ca acesta sa le nașeasca micuțul. Vedeta manelelor și muzicii de petrecere este singura din…

- Este o zi importanta pentru Andreea Marin! Fiica vedetei implineste 10 ani, iar ea i-a pregatit o zi de nastere cu totul si cu totul speciala. Unele dintre surprizele facute Violetei le-a impartasit fanilor, care au felicitat-o pe frumoasa adolescenta.

- Se caracterizeaza printr-o inflamatie acuta sau cronica a mucoasei nazale, iar procentul oamenilor care se confrunta cu rinita alergica este de 80-90% la nivel global, avand varstele cuprinse intre 5 si 25 de ani.

- Un echipaj de jandarmi a intervenit noaptea trecuta pentru a scoate din Dambovita doi tineri care au cazut in apa. Incidentul a avut loc pe Splaiul Unirii, din Capitala. Cele doua persoane, barbati in varsta de 22, respectiv 26 de ani, se aflau in stare de ebrietate si au alunecat pe albia raului.

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) și Oficiul Națiunilor Unite de la Geneva vor organiza un Meci pentru Solidaritate, cu scopul strangerii de fonduri in favoarea unor proiecte umanitare și de dezvoltare, informeaza site-ul oficial al forului continental. Meciul pentru Solidaritate va primi…

- Începând de astazi, 12 decembrie 2017, toți cei care așteapta cu nerabdare cea de-a patra ediție UNTOLD au șansa sa-și achiziționeze abonamentul pentru ediția din 2018 la prețul special de 499 lei plus taxe. Acestea vor fi disponibile pentru toți iubitorii festivalului începând…

- Pentru a treia oara, președintele Consiliului Județean Dambovița, Alexandru Oprea, a primit la sediul CJ Dambovița vizita unui grup de tineri din Republica Moldova – dornici sa afle mai multe atat despre activitatea administrației județene, cat și despre principalele obiective turistice din municipiul…

- Doi tineri din Baia Mare sustin ca traiesc o experienta cumplita in Cehia. Au plecat sa munceasca la o brutarie, dar au ajuns la muncile campului. Spun ca nu sunt platiti de patron si ca n-au bani sa se intoarca in Romania.

- La data de 05.12.2017, in urma unei acțiuni desfașurate pe raza municipiului Hunedoara, politistii hunedoreni au identificat patru tineri, cu varste cuprinse intre 18 și 22 ani, toti din municipiul Hunedoara, fata de care vor efectua cercetari cu privire la comiterea mai multor infracțiuni de furt…

- Istoria Pomului de Craciun ajuns ferfenita in Piata Marii Adunari Nationale si inlocuit de urgenta a fost o lectie pentru autoritatile municipale. Primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, a propus sa fie plantata in oras o alee de brazi, care vor fi crescuti special pentru a infrumuseta Chisinaul…

- Contrar opiniei majoritatii si studiilor anterioare, vârsta optima pentru conceperea unui copil nu este dupa împlinirea a 20 de ani. Specialistii atrag atentia ca atât corpul cât si psihicul femeii nu sunt pregatite pentru aceasta schimbare, scrie adevarul.ro …

- Un grav accident de circulatie a avut loc, aseara, pe centura orasului Lugoj. Masina condusa de un tanar din Targu Jiu a intrat in sensul giratoriu din itersectie DN 6 cu centura Lugojului, dupa care s-a rasturnat.