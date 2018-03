Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea cetatenilor americani cred ca presedintele Donald Trump nu este calificat pentru aceasta functie, potrivit unui sondaj de opinie realizat la cererea agentiei Associated Press. Potrivit sondajului realizat de Associated Press in colaborare cu Centrul NORC pentru Cercetari in…

- Popularitatea presedintelui american Donald Trump a inregistrat o usoara crestere in luna martie comparativ cu februarie, releva doua sondaje de opinie recente, explicatia fiind o situatie economica buna a Statelor Unite, transmite joi AFP. Liderul de la Casa Alba este sustinut de 42% dintre americani,…

- Cancelarul german Angela Merkel a facut apel, marti, la un dialog intre Uniunea Europeana si Statele Unite referitor la politicile comerciale, intr-o convorbire telefonica cu presedintele american Donald Trump, transmite Reuters, conform news.ro.Trump a exclus temporar, joia trecuta, Uniunea…

- Potrivit IPJ Braila, politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale i-au identificat pe 5 minori, cu varste cuprinse intre 11 si 15 ani, din Braila, banuiti ca, in perioada septembrie 2017- februarie 2018, ar fi comis 47 de infractiuni de tentativa la furt calificat si furt calificat si o…

- Secretarul de stat american in exercitiu, Rex Tillerson, demis saptamana trecuta fara menajamente de Donald Trump dupa mai luni de zvonuri cu privire la relatiile lor proaste, si-a luat ramas-bun joi, la Washington, un oras "rau intentionat", relateaza AFP. La fel ca in declaratia sa de presa din 13…

- Principalul avocat al lui Donald Trump pentru investigatia procurorului special Robert Mueller privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 si-a dat demisia, conform presei americane, informeaza BBC potrivit News.ro . John Dowd ar fi ajuns, conform rapoartelor, la concluzia ca Trump…

- Rachetele Coreei de Nord au capacitatea sa atinga Europa. Potrivit publicatiei germane Bild am Sonntag, Diehl le-a transmis parlamentarilor germani ca are certitudinea ca estimarea facuta de BND este corecta. De asemenea, directorul adjunct al BND a precizat ca discutiile dintre Phenian si…

- Haosul de la Casa Alba continua. Jurnaliștii de la Washington Post dau ca sigura demiterea lui H.R. McMaster, consilierul pentru securitate al președintelui Donald Trump. Haosul de la Casa Alba continua. Dupa Rex Tillerson, urmatorul care va parasi administrația prezidențiala este consilierul pentru…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit pe Larry Kudlow, un fost consilier economic informal in timpul campaniei prezidentiale din 2016, in functia de consilier prezidential pentru Afaceri Economice, informeaza site-urile posturilor CNN si CNBC.

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a carui demitere a fost anuntata marti dimineata de presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat ca presiunile comunitatii internationale asupra Coreii de Nord au dat rezultate peste asteptari, transmite AFP.Intr-o scurta declaratie, fostul…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat miercuri ca decizia presedintelui american Donald Trump de a impune taxe suplimentare pentru importurile de otel si aluminiu reprezinta "un semn rau pentru relatiile transatlantice" si a cerut demararea unor negocieri comerciale cu SUA.…

- O serie de imagini realizate din satelit arata ca in Coreea de Nord s-a inceput construirea unor monumente pe locurile din care au fost lansate ultimele rachete balistice intercontientale. Imaginile au fost publicate de un al James Martin Center for Nonproliferation Studies, scrie Newsweek. Cele doua…

- Face ce face presedintele american și ajunge în centrul scandalului... Mai exact, Donald Trump a folosit la adresa jurnalistului Chuck Todd, gazda emisiunii „Meet the Press” de la NBC, o expresie injurioasa în timpul unui miting care a avut loc sâmbata, în Pennsylvania.…

- Uniunea Europeana a salutat decizia Statelor Unite si Coreei de Nord de a initia negocieri directe, in contextul in care presedintele american, Donald Trump, a anuntat intentia de a se intalni cu liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, relateaza cotidianul Le Figaro.

- Un reprezentant al conducerii palestiniene a comparat abordarea administratiei presedintelui american Donald Trump fata de palestinieni cu procedeul de sacrificare a vitelor, relateaza France Presse. 'Ei aduc vitele intr-o curte unde exista o singura iesire si imping vita spre o incapere. Fiecare…

- Jared Kushner, ginerele presedintelui Statelor Unite si consilier al acestuia, nu mai are acces la informatii strict secrete, o decizie care vine dupa intarzieri repetate in procesul de verificare a trecutului sau, relateaza „New York Times“.

- Un sofer din convoiul presedintelui american Donald Trump, care si-a petrecut weekendul prelungit la resedinta din Florida, a fost retinut scurt timp in weekend, pentru ca a trasportat o arma de foc in bagaje, potrivit Secret Service, insarcinat cu protectia presedintelui, scrie AFP, conform news.ro.Arma…

- 13 cetateni rusi si 3 entitati rusesti au fost inculpate de justitia americana pentru presupusa interferenta in alegerile prezidentiale din 2016 din Statele Unite, a anuntat vineri procurorul special care ancheteaza acest caz, Robert Mueller, el afirmand ca cei acuzati ar fi dus "un razboi informational…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a trimis luni Congresului un proiect de buget in valoare de 4.400 de miliarde de dolari pentru anul viitor, situatie care ar putea genera cel mai mare deficit bugetar din ultimii zece ani, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Administratia Trump urmeaza sa contureze luni principalele directii ale planului sau de investitii de 1.500 de miliarde de dolari in favoarea infrastructurilor, printre care numeroase in stare deplorabila au nevoie urgenta de a fi renovate. Bugetul presedintelui Donald Trump va include 200…

- Bugetul presedintelui Donald Trump, ce va fi publicat luni, va include 200 de miliarde de dolari consacrate drumurilor, autostrazilor, podurilor si altor infrastructuri importante pentru economia Statelor Unite.

- Un tanar in varsta de 23 de ani și un altul in varsta de 24 de ani, ambii din Focșani, au ajuns la spital sambata dimineața, dupa ce, in timp ce se aflau in fața unui fast-food din centrul municipiului, au fost luați la bataie de mai mulți indivizi. Tanarul de 23 de ani prezinta fracturi…

- Presedintele american, Donald Trump, a refuzat vineri publicarea unui document democrat confidential care respinge acuzatiile de abuz de putere indreptate impotriva politiei federale (FBI) si a Departamentului de Justitie in ancheta privind afacerea rusa, invocand "ingrijorari pentru securitatea…

- Avocatii presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, l-au sfatuit sa refuze orice intrevedere cu echipa anchetatorului Robert Mueller in privinta investigatiei privind implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale, relateaza New York Times.

- Un grup de senatori democrati din SUA i-au scris presedintelui american Donald Trump pentru a-l atentiona ca un eventual ordin de lansare a unui atac militar preventiv impotriva Coreei de Nord ar fi lipsit de baze legale fara autorizare din partea Congresului, informeaza marti Xinhua. "Ca multi altii,…

- Ultimele referiri facute de președintele Statelor Unite, Donald Trump, la regimul din Coreea de Nord au avut in vedere marile probleme legate de respectarea drepturilor omului din statul comunist. Totuși, experții sunt de parere ca aceasta accentuare ascunde in spate o dorința a administrație prezidențiale…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, si premierul nipon Shinzo Abe au discutat, vineri, despre extinderea sistemului de aparare antiracheta din Japonia, a anuntat Casa Alba, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretele de numire in functia de judecator sau procuror a candidatilor care au promovat examenul de capacitate organizat in perioada 30 iunie – 13 noiembrie 2017. La Buzau, pe functia de procuror a fost numit Tudor Florian-Razvan la Parchetul de pe langa…

- Rata de popularitate a presedintelui SUA, Donald Trump, este in crestere, 42% dintre cetatenii americani fiind de acord cu politicile liderului de la Casa Alba, releva datele unui sondaj de opinie efectuat de Universitatea Monmouth, relateaza Politico.com, citeaza Mediafax.Potrivit sondajului…

- "Impreuna, sa construim o America sigura, puternica si mandra", a lansat el in primul sau discurs despre "Starea Natiunii" urmarit in direct de zeci de milioane de telespectatori. Intr-un lung discurs sarac in detalii sau anunturi, liderul de la Casa Alba a adoptat un ton mai conciliant…

- In fata celor doua Camere ale Congresului reunite in sedinta solemna, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat marti seara un apel la unitate la finalul primului sau an la putere care a divizat profund prima putere mondiala, comenteaza AFP. "Impreuna, sa construim o…

- Hillary Clinton a avut o aparitie surpriza la gala Grammy 2018, unde l-a ironizat pe Donald Trump, dand „auditii“ pentru lectura cartii „Fire and Fury: Inside the Trump White House“, scrisa de Michael Wolff. Gestul democratei a atras o ironie usturatoare din partea fiului presedintelui Statelor Unite.

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a oferit un interviu pentru BBC News și a vorbit printre altele și despre omologul sau american, Donald Trump, care tocmai a implinit un an de cand a preluat mandatul . Macron s-a aratat dezamagit de reacția și de cuvintele folosite de Trump in legatura cu unele…

- Donald Trump implinește astazi un an de la investirea in funcția de președinte al Statelor Unite. Sub conducerea lui, cea mai puternica țara din lume și-a schimbat la 180 de grade mersul politic, atat in plan intern, cat și extern.

- Scandalul generat de remarcile jignitoare despre tarile sarace si atribuite președintelui SUA, Donald Trump, ia amploare. Un ambasador al Statelor Unite a demisionat, iar lideri din țari africane solicita scuze. Donald Trump a negat ca a folosit cuvinte jignitoare.

- Un judecator american a blocat marti abrogarea de catre presedintele Donald Trump a unui program ce le permite tinerilor fara acte de identitate intrati ilegal in SUA pe cand erau copii sa lucreze si sa studieze legal, informeaza miercuri AFP.Judecatorul a estimat ca opinia Ministerului de…

- Michael Wolff, autorul cartii controversate despre Donald Trump, sustine ca dezvaluirile sale probabil vor duce la prabusirea actualului presedinte al Statelor Unite, informeaza agentia Reuters, citand BBC News online.

- Reteaua sociala Twitter a refuzat vineri sa ii blocheze contul presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, explicand ca suspendarea contului unui lider politic mondial sau inlaturarea unor mesaje controversate ar „ascunde informatii importante” pe care oamenii trebuie sa le vada si dezbate.

- Donald Trump isi asuma meritele pentru redeschiderea dialogului dintre Coreea de Sud si Coreea de Nord, afirmand ca amenintarile nucleare ale Statelor Unite ale Americii au impins Phenianul...

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca fostul strateg sef al Casei Albe Steve Bannon si-a pierdut nu doar slujba, ci si mintile, atunci cand a fost concediat, informeaza NEWS.RO, citand Reuters.Citeste si: Dana Grecu, anunt CONTROVERSAT, in direct: 'De astazi sunt Dana…

- Donald Trump s-a laudat ca are "un buton nuclear" mai mare decât al lui Kim Jong-Un, liderul Coreei de Nord, dar, de fapt, presedintele Statelor Unite nu are niciun buton fizic pentru atac atomic, explica agentia Associated Press, citata de Mediafax.

- Lumea merge inspre o serie de crize si spre o stare de „depresiune geopolitica”, in timp ce mandatul lui Donald Trump accelereaza diviziunea printre cetateni si sporeste nelinistea ordinii mondiale, avertizeaza grupul de consultanta de risc Eurasia, potrivit CNBC. Democratiile liberale sufera…

- Palestinienii nu vor ceda la "santajul" SUA, a avertizat miercuri o reprezentanta palestiniana dupa amenintarile presedintelui american Donald Trump de a taia ajutorul financiar al Statelor Unite pentru palestinienii acuzati ca nu vor sa negocieze cu Israelul, relateaza AFP. "Nu vom ceda…

- Kim Jong-Un spune ca SUA nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord. ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza de actiune a armelor noastre nucleare, iar butonul nuclear se afla in permanenta pe biroul meu. Aceasta este realitatea, nu o amenintare”, a…