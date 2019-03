Stiri pe aceeasi tema

- La data de 14 martie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Satu Mare au fost sesizați cu privire la faptul ca HOTEA ALEX-ZSOLT, de 11 ani, din municipiul Satu Mare, a plecat la data de 13 martie a.c., in jurul orei 18.30 de la domiciliu și nu a mai revenit. Semnalmente: inaltime…

- Polițiștii in alerta. Ele sunt cele doua eleve au disparut in drum spre școala. FOTO Polițiștii din Valcea desfașoara verificari cu privire la dispariția a doua fete, de 13, respectiv 14 ani, din municipiul Ramnicu Valcea. Antalya cu avionul din Baia Mare. vezi aici oferta In cursul zilei de astazi,…

- O broasca testoasa gigant despre care se credea ca a disparut cu peste 100 de ani in urma a fost descoperita pe insula Fernandina din Galapagos, a anuntat marti seara ministrul mediului din Ecuador, citat de DPA. O femela adult din specia Chelonoidis Phantasticus a fost gasita de catre o expeditie condusa…

- Chiar din primul minut al intalnirii dintre Manchester United si PSG din Liga Campionilor, scor 2-0, suporterii britanici prezenti pe Old Trafford l-au huiduit pe atacantul argentinian de fiecare data cand a atins mingea si chiar au aruncat o sticla de bere in directia lui. Deloc intimidat, Angelo Di…

- Situatie neobisnuita la Liceul Tehnologic "Virgil Madgearuldquo; din municipiul Constanta. Unitatea de invatamant a ramas fara stampila, care a disparut la sfarsitul semestrului I. Informatia a fost confirmata cotidianului ZIUA de Constanta chiar de catre directorul Liceului Tehnologic "Virgil Madgearuldquo;,…

- Imagini cutremuratoare. Baiatul de 15 ani dat disparut de peste doua luni a fost gasit in urma cu putin timp. Șocant unde a fost gasit acum Trupul neinsuflețit al lui Tudor Niream a fost gasit in apele lacului Virșolț, in județul Zalau. Baiatul era disparut de peste 2 luni de zile, dupa ce a plecat…

- Un șofer a accidentat grav un barbat care cobora dintr-o mașina, in Dambovița, iar apoi a fugit de la locul accidentului. Polițiștii il cauta la aceasta ora. Accidentul a avut loc in localitatea Moțaieni, iar conducatorul auto ar fi produs accidentul in timp ce efectua o depașire, arata Poliția Dambovița,…

- Autoritatile de la Beijing au hotarat sa blocheze motorul de cautare Bing al companiei americane Microsoft, o decizie care a fost primita cu nemultumire de multi utilizatori chinezi ai internetului, scrie presa...