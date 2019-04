Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Deva aduce la cunostinta cetatenilor ca, incepand de marți, 16 aprilie 2019, pana vineri, 19 aprilie 2019, operatorul serviciului de salubrizare cai publice S.C. „Salubritate” S.A. Deva desfașoara o campanie de curatare si intretinere a strazilor in zona Zavoi – pe strada…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Brasov, subcomisar Alina Maria Ivan, studentul din Covasna care a vandalizat mai multe mașini parcate in apropierea strazii Mihail Sadoveanu, a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus in arestul Politiei Judetene Brasov, iar pe numele…

- Statele Unite au anulat viza procurorului-sef al Curtii Penale Internationale (CPI), gambiana Fatou Bensouda, transmite dpa. Biroul acesteia a confirmat vineri agentiei informatia respectiva. Statele Unite incearca sa evite deschiderea unei anchete a CPI privind posibile infractiuni comise de militarii…

- Miercuri dupa-masa, un barbat in varsta de 37 de ani, din municipiul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism pe strada George Enescu, din Hunedoara, inainte de a vira spre strada Ion Creanga, pe trecerea de pietoni i-a aparut brusc in fața autoturismului un copil in varsta de 12 ani (pe o trotineta).…

- Invitata in platoul emisiunii "Rai Da Buni", Margherita a vorbit si despre starea de beatitudine si, printre altele, a marturisit si cate ceva despre vietile ei anterioare. Se pare ca artista crede ca a fost un saman!

- Invitata in platoul emisiunii "Rai Da Buni" alaturi de fiica ei, Margherita, Viorica de la Clejani a facut cateva confesiuni neasteptate. Printre ele, le-a spus cateva ceva si femeilor invidioase!

- Totusi, sunt si lucruri exagerat de scumpe pe care doar oamenii suficient de excentrici si-ar permite sa le cumpere doar asa, de dragul modei sau din dorinta de a le arata celorlalti potenta lor financiara. PIZZA LA 130 DE EURO Probabil ca nu te-ai fi asteptat ca o pizza sa fie inclusa…