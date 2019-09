Brigitte și Florin Pastrama fac bani frumoși. Cei doi construiesc și vand vile in Ștefaneștii de Jos, la 13 kilometri de București. Brigitte și Florin Pastrama fac afaceri in domeniul imobiliar si au ridicat in Stefanestii de Jos un cartier de vile. O casa construita de Florin Pastrama si decorata de Brigitte costa 79.900 de euro, potrivit click.ro. ”Construiesc cu sotul meu. Eu ma implic in partea de amenajare a interioarelor pentru ca am experienta, doar stiti ca mi-am mobilat si am facut singura designul pentru toate casele mele. Vilelele din Stefanestii de Jos au fost facute cam in zece luni…