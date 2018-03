Din ce cauze îţi este mereu foame Ești deshidratata Daca tocmai ai mancat și inca iți este foame, probabil ca nu este foamea de vina. Gandește-te cand ai baut apa ultima oara. Bea un pahar cu apa și așteapta puțin. Senzația de foame va disparea și vei observa ca de fapt iți era sete, nu foame. Poți scapa de nevoia de a manca band apa in mod regulat. Recomandat este sa bei apa imediat ce te-ai trezit și in timpul zilei cel puțin 8 pahare. Consumi alimente cu calorii goale alimente cugoale Nu consumi produse care au multe calorii, dar consumi alimente cu calorii goale. Dulciurile, chiar daca le mananci in cantitați mici, doar amagesc… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

