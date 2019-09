Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 30 de ani, ucis in bataia dintre doua clanuri rivale in Piața Constituției, a murit deoarece a fost lovit in cap cu un obiect dur, susțin medicii legiști. Intre timp, polițiștii precizeaza ca posibilul agresor este un alt barbat banuit de comiterea crimei. Specialiștii Institutului Național…

- „La INML s-a incheiat necropsia persoanei decedate ieri, pe raza Sectorului 5. S-a concluzionat ca decesul a fost cauzat de o hemoragie meningo-cerebrala consecutiva unui traumatism al extremitații cefalice, leziune ce s-a putut produce prin lovire cu un corp dur. Celelalte leziuni constatate, la…

- Scandal fara precedent in centrul Capitalei, chiar in fata Palatului Parlamentului! Zeci de indivizi s-au batut cu bate si topoare, in Piata Constitutiei. Un barbat de 30 de ani a murit impuscat in timpul incaierarii sangeroase.

- O bataie cu bate si sabii a avut loc, duminica seara, in Piata Constitutiei din Bucuresti. Inregistrarea realizata de un sofer a surprins momentul violentelor, in urma carora un barbat a murit si un altul a fost grav ranit.

- Reprezentantii Politiei Capitalei au anuntat ca luni dimineata, prin apel 112, a fost sesizat un conflict, pe raza Sectorului 5, conflict in care ar fi fost implicate mai multe persoane. Scandalul a avut loc in Piata Constitutiei. In urma scandalului, doua persoane au fost ranite, iar un echipaj de…

