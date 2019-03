OCDE inrautateste din nou estimarile privind evolutia economiei mondiale pe fondul tensiunilor comerciale

Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) a inrautatit din nou estimarile privind evolutia economiei mondiale in 2019 si 2020, in urma precedentei revizuiri in scadere din… [citeste mai departe]