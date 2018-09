Stiri pe aceeasi tema

- Compania de Apa nu mai poate asigura furnizarea non-stop a apei in trei localitați din județul Dambovița, din cauza faptului Post-ul Din cauza secetei, apa cu program in trei localitați din județ apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pieptul de pui condimentat dupa gust se prepara pe gratar. Cartofii taiati felii subtiri se prajesc in ulei incins. Sosul se face din 1-2 cutii cu iaurt (125 gr) si usturoi zdrobit frecat cu putin ulei si sare. Optional se pot adauga seminte de in sau de mac. …

- BANI BUNI… Pretul graului pare sa ajunga la cel mai mare nivel din ultimii 5-7 ani, pe fondul secetei instaurate in mai multe tari europene, dar si in alte parti ale lumii. Dan Hurduc, managerul companiei Evel-H Cosesti, firma agricola care lucreaza in jur de 2.000 de hectare in centrul judetului, spune…

- Cartofii prajiti sunt deliciosi si, în ciuda tuturor avertismentelor legate de calorii si grasimi, din când în când ne putem rasfata cu câte o portie.

- Autoritatea aeronautica belgiana a dispus, joi dupa-amiaza, inchiderea in totalitate a spatiului aerian al Belgiei din cauza unei probleme tehnice, informeaza postul RTBF. Masura a inceput sa fie aplicata...

- Autoritatea aeronautica belgiana a dispus, joi dupa-amiaza, inchiderea in totalitate a spatiului aerian al Belgiei din cauza unei probleme tehnice, informeaza postul RTBF.Masura a inceput sa fie aplicata incepand cu ora 16.00 (17.00, ora Romaniei) pana la remedierea problemei, scrie mediafax.ro.…

- Jucatorii belgieni vor incasa o prima individuala de 313.000 euro daca vor castiga medaliile de bronz la Cupa Mondiala din Rusia, ca recompensa pentru cel mai bun rezultat din istoria ''Diavolilor Rosii'' la un Mondial, relateaza EFE. In cazul unei esec in finala pentru locurile 3-4…

- Un grup de suporteri belgieni a fost alungat cu jandarmii din centrul Timișoarei. TInerii au ieșit in centrul orașului pentru a scanda in semn de susținere a naționalei Belgiei, care urma sa dispute un meci cu Franța, in cadrul Campionatului Mondial. Scenele au avut loc marți dupa-masa.…