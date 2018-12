Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut o amanare cu cateva saptamani a vizitei de doua zile pe care urma sa o inceapa miercuri in Serbia, a anuntat luni seara presedintele acestei tari, Aleksandar Vucic, dupa o discutie telefonica avuta cu omologul sau francez, transmite agentia Reuters.



Macron avea pe agenda vizitei si discutii privind relatiile dintre Belgrad si Pristina, precum si participarea la o ceremonie de omagiere a soldatilor cazuti in Primul Razboi Mondial, in cadrul manifestarilor dedicate marcarii unui secol de la incheierea acestui razboi.



Presedintele…