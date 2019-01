Stiri pe aceeasi tema

- Numarul debitorilor persoane fizice cu credite denominate in franci elvetieni s-a redus la 20.651 in luna noiembrie 2018, de la 38.519 in decembrie 2016, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus Iohannis UIMEȘTE dupa discuția cu Jean - Claude…

- Rusia a depasit China, ajungand pe locul cinci in lume dupa rezervele de aur, in conditiile in care sanctiunile occidentale au determinat banca sa centrala sa faca achizitii record in 2018, arata datele oficiale date vineri publicitatii, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și:…

- Hidroelectrica si Nuclearelectrica vor trebui sa livreze pe piata reglementata pana la 65% din productie, la preturi care sa le permita obtinerea unui profit de 5%, potrivit unui proiect de ordin postat pe site-ul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), potrivit agerpres.ro.Citește…

- Procurorul Lucian Onea a ajuns, in urma cu puțin timp la sediul CSM, acolo unde va fi audiat intr-un dosar deschis privind modul in care a fost instrumentat dosarul in care a fost cercetata Mihaela Iorga Morar, conform Romania TV.La sosirea la CSM, Onea nu a facut niciun comentariu privind…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va susține, miercuri la ora 17:00, la sediul Ministerului Justiției, o declarație de presa despre recursul compensatoriu.Citește și: Klaus Iohannis UIMEȘTE dupa discuția cu Jean - Claude Juncker - Șeful statului mizeaza pe competența Guvernului Dancila…

- Continua audierile in dosarul procurorilor DNA Ploiești Lucian Onea și Mircea Negulescu, la Parchetul General. La PG a ajuns, in aceasta dimineața, și Ana Maria Patru, fosta șefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP)."Cred ca aceste masuri s-au luat prea tarziu, dar cred ca s-au luat pași…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, promite, din nou, ca țara noastra va face fața cu brio conducerii Consiliului Uniunii Europene."Am discutat problemele europene de foarte multe ori la Consiliul European și cred ca suntem bine pregatiți pentru perioada dificila, dar interesanta.. Noi…

- Guvernul a publicat miercuri ordinea de zi a ședinței de joi, chiar daca de regula aceasta era trimisa cu o ora inainte de inceperea reuniunii. Printre teme nu se regasesc ordonanțele privind amnistia și masurile fiscale.Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca la el nu a ajuns nicio ordine…