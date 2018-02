Stiri pe aceeasi tema

- Printr-o declarație comuna lansata in 12 februarie 2018, ESMA, EBA și EIOPA, trei autoritați financiare europene, trag un semnal de alarma asupra riscurilor foarte mari la care se supun cumparatorii de monede virtuale, anunta Leonardo Badea, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara, pentru…

- Peste 4.200 de site-uri au fost infectate de o versiune rau-intentionata a unei functii utilizate pe scara larga, cunoscuta sub numele de Browsealoud si realizata de producatorul britanic de software Texthelp, care citeste paginile web pentru persoanele cu deficiente vizuale, potrivit The Register.…

- O spun clar si raspicat : negestionat bine, internetul poate fi mai mult un pericol decat un suport pentru organizatii sau oameni care vor sa construiasca si sa mentina o relatie cu publicul relevant. De ce ? In primul rand, este un spatiu cat se poate de liber unde oamenii isi…

- Durerile de spate semnalizeaza existenta unor probleme grave de sanatate, care pot sa ne afecteze musculatura, ligamentele, articulatiile, oase sau rinichii. Pot sa apara sub forma unui junghi puternic, iar mai tarziu ca o durere insotita de amorteala.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat joi, 8 februarie ca, in acest moment, nu exista o epidemie de gripa in Romania, insa a precizat ca 16 persoane au murit din cauza virusului gripal. „Nu putem spune ca in acest moment avem o epidemie de gripa in Romania. Avem o circulatie mai intensa a virusului…

- Prabusirea monedelor virtuale, a caror valoare de piata cumulata a scazut, in ultimele luni, cu aproape 500 miliarde de dolari, ar putea capata o si mai mare amploare, crede seful departamentului care elaboreaza studii d...

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) avertizeaza din nou asupra monedelor virtuale și a ”riscului ridicat de pierdere a sumelor investite in astfel de monede”, potrivit unui comunicat al instituției . Aceasta nu vrea ca bancile din Romania sa ofere servicii de plați catre platformele de tranzacționare a…

- JPMorgan, Bank of America si Citigroup interzic achizitiile de bitcoin si alte monede virtuale cu cardurile lor de credit, pentru ca bancile nu vor sa suporte riscurile asociate cu tranzactiile respective, noteaza Bloomberg.

- "A fost stresant, nu aveam nici ventilatie", a spus unul dintre minerii ajunsi la suprafata. "Din fericire, sefii nostri ne-au ajutat sa primim apa si hrana", a continuat el. Minerii prinsi in subteran lucrau pentru compagnia Sibanye Gold de Beatrix. Acestia ramasesera pe intuneric dupa…

- Exchange-ul japonez Coincheck ofera clientilor despagubiri de 426 de milioane de dolari dupa ce 530 de milioane de criptomonede NEM au fost furate in urma unui atac cibernetic, potrivit ZF . In cadrul unui comunicat publicat pe website-ul companiei, Coincheck a transmis ca utilizatorii care aveau…

- Mai multi investitori si start-up-uri aleg sa isi faca intrarea pe piata criptomonedelor prin intermediul minatului, insa aceasta varianta presupune un capital de start foarte mare, incat minatul consuma o cantitate foarte mare de curent electric. Minerii sunt cei care, prin intermediul…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a petrecut din cauza unui barbat de 50 de ani. Acesta circula la volanul unui autoturism pe sensul de intrare in oraș, pe banda intai. La urcarea pe podul din Calea Șagului, șoferul a pierdut controlul volanului, și a trecut de pe banda intai pe banda a doua…

- ”Cauza? Este foarte limpede ca anul viitor se apropie un tur de alegeri foarte important, este clar ca nu ii convine presedintelui ca un partid asa puternic cum este PSD-ul sa fie undeva la 45 – 46%. Este foarte clar ca se incearca cumva, probabil din afara sau dinauntru, destabilizarea partidului.…

- Specialistii IT care lucreaza pentru aeroport spun ca s-au dat cel putin trei atacuri in ultimele zile. Din primele informatii, hackerii au vazut in numarul mare de utilizatori care intra pe site-ul aeroportului din Craiova o oportunitate de minare de monede virtuale. Așadar, scopul atacului…

- Minerii de Bitcoin si alte criptomonede ar putea avea nevoie anul acesta de 140 TWh de energie pentru a alimenta foamea pe care aceste instrumente financiare au starnit-o la nivel global. Nivelul este de peste doua ori mai mare fata de consumul annual de energie al Romaniei. “Energia necesara…

- Miliardarul american Warren Buffett este convins ca povestea monedelor virtuale se va incheia in lacrimi, dar nu mizeaza niciun ban pe cresterea sau scaderea bitcoin sau a altor criptomonede, relateaza MarketWatch.”In privinta monedelor virtuale in general, pot spune aproape cu certitudine…

- Desi in 2017 bitcoin a avut o crestere de 1.318% cea mai cunoscuta moneda virtuala nu intra in topul 10 al cresterii de active virtuale. Prima pozitie este ocupata de ripple, a carei valoare s-a majorat anul trecut cu 36.018%, urmata de NEM, cu 29.842% si ardor, cu 16.809%. Urmeaza in clasament, stellar,…

- Bitcoin a scazut luni, influentand negativ si alte monede virtuale, cum ar fi ether si litecoin, din cauza temerilor investitorilor ca autoritatile de reglementare vor inaspri controlul asupra pietei, transmite Bloomberg.Autoritatile de reglementare din China si Coreea de Sud intaresc supravegherea…

- Din cauza cetii, avioanele care trebuie sa aterizeze sau sa decoleze la Iasi au intarziere. Calatorii au primit cate un corn si apa. "Un lucru normal la Aeroportul Iasi. Din cauza cetii, toate avioanele au intarziere, iar calatorii au primit o apa si un corn ! Nu stiu daca au ramas aceste reguli de…

- F. T. Ieri, polițiștii din cadrul IPJ Prahova, impreuna cu jandarmi și angajați ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul IGPR, au efectuat patru percheziții domiciliare in comuna Brazi, la locuințele unor persoane banuite de comiterea unor infracțiuni silvice. Conform unui comunicat al poliției prahovene,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorul Politiei de Frontiera Bors au depistat doi cetateni din India care au incercat treaca ilegal frontiera spre Ungaria, pe jos, pe camp. La sfarsitul saptamanii trecute, politistii de frontiera din cadrul Sectorului PF Bors au depistat doua persoane, un barbat…

- Șapte persoane au fost ranite, marti, in urma unui accident de circulatie extrem de grav, care a avut loc in Timișoara, pe strada Polona. Accidentul s-a produs din cauza unei șoferițe in varsta de 36 de ani, care circula dinspre Utvin spre Timișoara, și care a pierdut controlul mașinii, a intrat pe…

- Jandarmii montani si salvamontistii i-au imbarcat pe ultimii 30 de turisti ramasi la peste 2000 de metri altitudine in Masivul Bucegi in vehiculele speciale pentru transportul pe munte. Actiunea de recuperare a turistilor a durat peste cinci ore si a implicat angajati ai mai multor structuri…

- Barbatul, in varsta de 58 de ani, a intrat cu masina, pe 24 decembrie, in fatada sediului SPD, la Berlin. El a lasat anterior un sac cu butelii cu gaz si dispozitive de aprins aragazul in fata sediului Uniunii Crestin Democrate (CDU) a cancelarului in exercitiu Angela Merkel, potrivit autoritatilor.…

- Fostul primar al comunei Peciu Nou, Ioan Farcalau, inculpat pentru luare de mita, a fost trimis in judecata, in stare de libertate, de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara. In rechizitoriu, procurorii au retinut faptul ca in perioada februarie 2014 -…

- vezi prezentarea Un balon urias? O ratacire efemera? O inselatorie? Oricum ar fi numit fenomenul valutelor virtuale, teama investitorilor in Bitcoin de a nu pierde valul poate avea o influenta puternica si periculoasa, in acelasi timp, asupra deciziilor financiare. Mizele sunt uriase in acest moment,…

- Liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) Iasi, Laviniu Lacusta, a afirmat miercuri ca mii de dascali din judet sunt afectati, referitor la incasarea unor restante salariale, de o decizie a Ministerului Finantelor Publice privind programul de lucru al trezoreriilor.…

- Volumul de consum rezonabil de date in roaming va creste, din 1 ianuarie 2018, cu aproximativ 22 la suta fata de cel aplicat in perioada 15 iunie – 31 decembrie 2017. Dupa depasirea volumului de consum rezonabil, furnizorii pot sa aplice o suprataxa, chiar si in cazul in care traficul inclus nu a fost…

- Pe langa vestea buna ca Andreea, tanara aflata la un pas de moarte din cauza unei butelii defecte, vin și vești rele. tanara este conștienta, vorbește, dar inca nu a aflat ca iubitul ei a murit.

- Cel puțin patru persoane au murit dupa ce un avion s-a prabușit chiar inainte de Craciun, informeaza libertatea.ro. Cauza accidentului este momentan inca necunoscuta. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca o…

- Consiliul director al Miss America Organization a votat suspendarea lui Sam Haskell din functia de conducere in urma dezvaluirii de catre Huffington Post a unor e-mail-uri in care CEO-ul companiei facea comentarii vulgare la adresa concurentelor la titlu, noteaza news.ro. Sam Haskell trimitea unor membri…

- Jumatate din localnicii din satul Galda de Sus nu mai pot comunica prin telefonie. Semnal pentru mobil nu exista in zona, iar de ieri nici la telefonul fix nu mai pot vorbi din cauza unui cablu care s-a rupt de la sursa. Problema pare ca se va putea rezolva doar dupa sarbatori, ne spune un cetațean…

- "E o productie de 30% fata de potential. Fata de 19-20 de tone la hectar, cat ar fi trebuit sa realizam, am realizat doar 6.313 kilograme de mere pe hectar. In perioada 21-22 aprilie am avut inghetul tarziu de primavara, probabil daca scapam de inghetul din perioada 21-22 era bine, realizam totusi…

- Motivul aterizarii forțate este o supraincalzire electrica, au anuntat miercuri surse aeroportuare si compania. ”Air France confirma ca, din cauza unei probleme a sistemului de iluminare care degaja un miros anormal, echipajul zborului AF229 din 19 decembrie 2017 ce asigura o legatura intre…

- O mașina a luat foc in aceasta seara pe Dealul Bujorascu, din zona Motru. Pompier au intervenit cu o autospeciala cu apa și spuma. Cauza probabila a incendiului este un scurtcircuit la instalația electrica a mașinii.

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, adevarul despre divortul dintre Dana si Ionel Ganea. Conform unor surse apropiate cuplului, femeia nu ar mai fi suportat agresiunile fizice repetate la care ar fi fost supusa de sot si a decis sa rupa casnicia. In urma cu ceva timp,…

- Circulatie rutiera blocata din cauza zapezii Foto: Arhiva/Cristiana Sabau. În unele zone din tara, ninsoarea abundenta a provocat blocarea circulatiei rutiere. Catalin Bocai, comisar-sef Centrul InfoTrafic: La aceasta ora, circulatia rutiera este întrerupta în judetul…

- Camelia Oneț era consilier local din partea ALDE insa era cunoscuta mai ales pentru activitatea sa la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” din Abrud, ca diretor și apoi director adjunct. Vestea cutremuratoare a dispariției acesteia a indoliat comunitatea locala. Zeci de mesaje de susținere pentru familie,…

- Zi de zi avem parte în trafic de șoferi indisciplinați, ale caror manevre pun în pericol siguranța circulației, iar de multe ori inconștiența lor duce la accidente grave. Deși cei mai mulți își varsa nervii prin claxon, sunt alții care recurg și la gesturi golanești care amenința…

- Marea Britanie vrea reglementarea mai stricta a bitcoin si a altor monede virtuale prin extinderea aplicabilitatii regulilor Uniunii Europene referitoare la prevenirea spalarii banilor, astfel incat traderii sa fie obligati sa isi dezvaluie identitatile si sa raporteze activitatile suspecte, relateaza…

- Traficul este restrictionat duminica seara pe DN1 pe prima banda a sensului de mers catre Bucuresti urmare a producerii unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme la kilometrul 99+600 de metri, in localitatea Nistoresti, judetul Prahova. Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- Vlad Nistor își conduce business-ul cu monede digitale dintr-un birou luminos, aflat într-o zona nou-dezvoltata a Clujului, al doilea centru financiar al țarii. De ce aici și nu în „buricul târgului“, alaturi de celelalte instituții financiare clujene, pentru…

- "La CFR inregistram, din pacate, un numar-record de minute de intarziere zilnic, in medie sunt multe mii de minute si masurile care s-au luat la CFR s-au luat, in primul rand, pentru cresterea gradului de siguranta pe reteaua feroviara, si la CFR, si la METROREX", a declarat Felix Stroe, luni, la…