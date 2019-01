Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de companii dizolvate a crescut in primele 11 luni ale anului trecut cu 13,94%, la 32.115 companii, fata de 28.186 firme in perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza AGERPRES . Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate…

- Salariul ramane, si in 2018, principalul criteriu in functie de care romanii isi aleg cariera, angajatorul si chiar orasul in care vor sa locuiasca si sa lucreze, conform unui studiu de specialitate remis miercuri AGERPRES . Media salariala, la nivel national, creste proportional cu numarul de angajatori…

- cu peste 10.316 mai mult fata de luna septembrie In luna octombrie a anului 2018, au fost vandute, la nivelul intregii tari, 52.838 de imobile, cu peste 10.316 mai mult fata de luna septembrie. Numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care au facut obiectul contractelor de vanzare-cumparare, la…

- Meteorologii au emis luni dimineata doua avertizari de vreme severa imediata pentru Bucuresti si pentru judetele Harghita si Covasna, referitoare la ceata densa care va scadea vizibilitatea la sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri.

- Mai mult de 42.500 de imobile au fost vandute in septembrie, la nivelul intregii tari, cu peste 1.900 mai multe fata de luna august, cele mai multe operatiuni de vanzare - cumparare fiind consemnate in Bucuresti si in judetul Ilfov, potrivit datelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara…

- Oamenii din județele Transilvaniei au absentat masiv in cele doua zile de vot. Codașe la referendum sunt Covasna cu 8,50%, Harghita și Satu Mare. La polul opus este Bihorul cu aproape 30 la suta. In județul Cluj au votat peste o suta zece mii de persoane din 600.000, cu drept de vot.