Din cauza ca statul nu e in stare sa repare un pod, toate trenurile din Bucuresti spre Bulgaria si Grecia sunt deviate prin Videle

Stiri pe aceeasi tema

- ''Vreau sa demontez toata aceasta campanie lansata de domnul Dragnea prin oamenii de comunicare de langa domnia sa și sa ii dezamagesc pe cei care cred ca eu am fugit de raspundere. Nu s-a pus problema vreodata ca eu sa fug de raspundere, sa plec din București sau din țara pentru ca nu sunt in stare…

- Nationala Romaniei vine la Ploiesti, pe stadionul „Ilie Oana”, pentru primul meci „acasa” in noua competitie organizata de UEFA; Liga Natiunilor, partida cu Muntenegru, din 7 sptembrie, joc care se va desfasura „fara spectatori”. Si, sunt sanse mari sa se joace si… „fara iarba”, gazonul de pe stadionul…

- Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in municipiul Bucuresti - 3.757 firme (plus 40,87% fata de primele 6 luni din 2017) si in judetele Cluj- 958 (plus 54,27%) , Timis - 969 (plus 49,77%) si Constanta - 958 (54,27%). Numarul cel mai mic de dizolvari a fost inregistrat in judetele…

- Astazi, pe 31 iulie, se implinesc 60 de ani de la recordul mondial pe care marea atleta a Romaniei, Iolanda Balaș-Soter, l-a stabilit pe stadionul din Poiana Brașov (pe atunci Poiana Stalin!), intr-un concurs de verificare. Un rezultat care a ramas in istoria atletismului internațional, un record de…

- Blue Air va onora implinirea a 100 de ani de la Marea Unire intr-un mod inedit, mai multe aeronave fiind personalizate pe fuselaj cu fotografii ale unor personalitați importante din istoria Romaniei moderne, potrivit unui comunicat al operatorului. Cu sprijinul Casei Regale a României, Blue Air…

- Lavinia Pirva a recunoscut ca ii place la nebunie sa mearga in vacanțe. Artista a marturisit ca adora Spania, dar ca ori de cate ori ajunge acolo se intoarce cu kilograme in plus. Cantareața Lavinia Pirva a fost invitata la emisiunea pe care Adela Popescu și Cove o prezinta la Pro TV: Vorbește lumea.…

- Petre Apostol De maine, la Tampere, in Finlanda, incepe o noua editie a Campionatelor Mondiale de Atletism pentru categoria de varsta U20. Printre tarile prezente la competitia mondiala se numara si Romania, care are un lot format din 17 sportivi (9 baieti si 8 fete), intre care si un reprezentant ploiestean,…

- Barbatul de 73 de ani le-a povestit politistilor ca a plecat lla posta cu suma de 50000 de lei pentru a cumpara titluri de proprietate, informeaza Romania TV. A apucat sa faca tranzactia si a plecat inapoi spre casa. Nu si-a dat seama ca doi indivizi il supravegheaza indeaproape. Cand au gasit momentul…