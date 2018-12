Stiri pe aceeasi tema

- Piata bursiera din Romania a scazut miercuri cu 12%, indreptandu-se spre cea mai slaba zi inregistrata vreodata, dupa ce Guvernul a anuntat planuri soc privind taxarea activelor bancare si plafonarea pretului gazelor, transmite Reuters. Decizia a anulat imediat ceea ce fusese una din pietele europene…

- Guvernul de la Viena a luat decizia ca de la 1 ianuarie 2019, cetatenilor UE care lucreaza in Austria le va fi redus cuantumul alocatiilor familiale pentru copiii care nu se afla pe teritoriul Austriei, scrie evz.ro. Cele patru tari care au reclamat Austria sustin ca decizia este o discriminare nejustificata…

- La final de septembrie, cand toamna abia incepe sa dea primele semne ca se trezeste la viata, toata lumea buna isi da intalnire la Viena. De la colectionari, la pasionati de arta si de la artisti mari si mici, la iubitori de frumos. Unde? La viennacontemporary, unul dintre cele mai importante targuri…

- ♦ Sergiu Manea, CEO al BCR: Bankingul nu este o industrie glam. Ca sa fie competitiv, bankingul nu are decat o sansa, sa furnizeze servicii pe masura asteptarilor generate de cei care au facut deja transformarea digitala Bankingul nu este o industrie glam, ci o industrie de servicii care…

- OBB (Osterreichische Bundesbahnen) a inclus in premiera destinatii din Romania in programul sau de transport calatori din 2019 , cand va fi liberalizata si piata de transport persoane pe calea ferata din Romania. Astfel, anul viitor compania va introduce trenuri pe ruta Viena – Budapesta – Oradea…

- Parlamentul de la Viena a votat miercuri favorabil proiectul de lege in virtutea caruia alocatiile acordate copiilor lucratorilor straini care nu traiesc impreuna cu parintii lor in Austria vor fi ajustate in functie de costul vietii din tarile lor de origine, in cazul copiilor cu parinti romani…

- Situatia monumentelor de patromoniu din Baile Herculane ajunge la Viena. Tinerii studenti arhitecti care au infiintat Herculane Project au fost invitati sa-si prezinte initiativa, miercuri, 24 octombrie, in capitala Austriei.