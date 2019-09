Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Iasi va promova astazi initiativa „In orasul meu, o zi fara masina!” Demersul are drept obiectiv renuntarea la masinile proprii in folosul transportului public, a bicicletelor si a mersului pe jos. Astfel, in intervalul orar 8.00 – 20.00, traficul auto va fi interzis, in functie de necesitati,…

- Municipalitatea si asociatiile partenere vor organiza 27 de evenimente, iar principalul scop este de a incuraja solutii alternative de mobilitate urbana: printre altele, iesenii vor putea testa biciclete si trotinete electrice. Primaria va inchide circulatia in cursul zilei de duminica in mare parte…

- Potrivit primarului, la Iasi aceasta zi se va derula sub sloganul "Iasul fara masini. Mergi cu noi!". "Primaria Municipiului Iasi, impreuna cu Asociatia CIVICA, Federatia Organizatiilor Neguvernamentale de Tineret din Iasi - FONTIS, Institutul Cultural Independent, Compania de Transport Public…

- Demersul are drept obiectiv renuntarea la masinile proprii in folosul transportului public, a bicicletelor si a mersului pe jos, actiunea fiind de natura a constientiza comunitatea in legatura cu necesitatea reducerii emisiilor de gaze de esapament. Astfel, duminica, 22 septembrie, in intervalul orar…

- Astfel, duminica, 22 septembrie, in intervalul orar 8.00 – 20.00, traficul auto va fi interzis, in functie de necesitati, pe strada Anastasie Panu (tronsonul cuprins intre strada Elena Doamna si strada Palat), strada Palat (tronsonul cuprins intre strada Anastasie Panu si strada Sf. Lazar) si bulevardul…

- Primaria Municipiului Constanta continua sa implementeze proiectul de iluminare cu intensitate sporita a trecerilor de pietoni cu semnalizare deficitara in mai multe zone din oras.Este vorba despre strada Soveja, la intersectia cu strada Ion Alexandrescu, bulevardul I. C. Bratianu ndash; Complex 2 Cocosi,…

- Despre strada Universitații, Boc spune ca “ au fost finalizate lucrarile de reparații ale strazii”. “Au fost finalizate lucrarile de înlocuire a trotuarelor pe tronsonul de la intersecția strazii cu Piața Unirii pâna la intersecția cu strada I. C. Bratianu, pe…

- Traficul va fi restrictionat pe câteva artere din centrul Capitalei pâna duminica, între orele 20,30 si 22,30, când se va desfasura evenimentul "Simfonia Apei" în Piata Unirii -