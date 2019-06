Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite le cer persoanelor care vor aplica pentru o viza sa prezinte și denumirile conturilor de pe rețelele sociale la care sunt conectate, ca parte a procesului de a dezvolta masurile de securitate aplicate imigranților și vizitatorilor straini, relateaza Bloomberg.

