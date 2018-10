Din 5 ieşeni care au semnat, doar unul este din municipiu Aproape 80- dintre semnaturile stranse de Coalitia pentru Familie in Iasi provin din localitatile din afara municipiului resedinta de judet. „Ziarul de Iasi" a aflat numarul de semnaturi pe care Coalitia sustine ca l-a strans, acum trei ani, la nivelul judetului Iasi: peste 117.500 de semnaturi, circa 4- din totalul semnaturilor de la nivel national. Tinand cont de numarul strans in municipiul Iasi (aproape 24.000), rezulta ca peste 93.500 de iesen (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Medicilor de Familie din Iași a facut public un caz medical recent pentru a veni cu argumente concrete in favoarea acestor centre. In luna iunie a acestui an, ministrul Sorina Pintea a facut un anunț conform caruia, centrele de permanența care nu s-au dovedit pana acum a fi eficiente urmeaza…

- Social-democratul Niculae Badalau face apel, pe Facebook, pentru prezența la referendum, precizand ca va vota DA."La referendumul din 6-7 octombrie vom avea de raspuns cu DA sau NU la urmatoarea intrebare: „Sunteți de acord cu legea de revizuire a Constituției adoptata de Parlament?”Legea…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat ca PSD nu va face campanie pentru familia traditionala, ci actiuni de informare pentru referendum. In urma cu cateva zile, atat Dragnea, cat si Viorica Dancila declarau public ca sustin referendumul in sensul dorit de Coalitia pentru Familie. Faptul ca liderii PSD…

- Coaliția pentru Familie și Platforma Impreuna fac urmatoarele precizari: Inițiativa noastra de revizuire a Constituției Romaniei nu are nicio legatura cu vreo formațiune politica. Nu suntem și nu am fost la remorca niciunui partid. Demersul nostru nu este in niciun fel legat de PSD sau de guvernarea…

- In aceeasi perioada a anului trecut, 730 de ieseni apelasera la aceasta metoda. „Imbucurator este faptul ca tot mai multi cetateni romani din strainatate au inteles ca nu trebuie sa se mai prezinte personal, ci pot obtine un nou act de identitate si pe baza de procura, eliberata de Misiunea Diplomatica…

- Cele trei zile libere oferite prin lege bugetarilor saptamana trecuta, cu ocazia sarbatorii Adormirea Maicii Domnului, au dat mari batai de cap medicilor ieseni. Cumulate cu weekendul, cele cinci zile de minivacanta au umplut Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi,…

- Deputatul PMP Petru Movila, membru al Comisiei pentru Sanatate si Familie, considera ca dezbaterea organizata pentru prezentarea planului arhitectural al noului Spital Regional de Urgenta "nu aduce nimic nou pentru ieseni". Parlamentarul iesean atrage atentia ca inca mai sunt o serie de…

- Mai exact, Elena Tudosa a fost muscata de caini comunitari in dimineata zilei de 4 decembrie 2016, in timp ce a mers sa ia apa de la un izvor din curtea locuintei familiei Marin din mun. Iasi, str. Ciric, nr. 35 A, situata pe malul stang al lacului Ciric, in zona impadurita. Facea acest lucru de aproximativ…