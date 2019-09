Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multi romani isi trimit copiii la scolile si gradinitele private, pe fondul degradarii tot mai accentuate a invatamantului de stat, de la starea precara a scolilor si a materialelor didactice la calitatea tot mai slaba a profesorilor si criza accentuata de personal, astfel ca afacerile din…

- Pregatirile pentru noul an școlar au intrat in linie dreapta in municipiul Slobozia. Cele 14 școli și gradinițe din oraș lucreaza la foc continuu pentru a-i putea primi pe elevi și preșcolari in cele mai bune condiții. Anul acesta, instituțiile au fost nevoite sa se descurce cu resturile financiare…

- Primaria Municipiului București (PMB), prin intermediul Administrației Strazilor, deruleaza in aceasta perioada o serie de acțiuni menite sa creasca siguranța elevilor bucureșteni, in special in zonele școlilor, liceelor și a gradinițelor. Astfel, se refac marcajele rutiere, se inlocuiesc indicatoarele…

- Prefectul de Prahova, Madalina Lupea, a prezentat, luni, situația cladirilor unitaților de invațamant din județ, din perspectiva autorizarii pentru securitate la incendiu. Este vorba despre aproximativ 900 de imobile in tot județul. ISU Prahova a dat publicitații lista detaliata a acestora, in total…

- „Ziarul de Iasi" a realizat si un top al scolilor private, sau care ofera un sistem de invatamant alternativ, in functie de rezultatele obtinute de absolventii de clasa a VIII-a la Evaluarea nationala. Astfel, am realizat media mediilor obtinute de elevi la cele doua probe scrise, Limba romana si Matematica,…