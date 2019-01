Stiri pe aceeasi tema

- În data de 11 decembrie a.c. poliitii iau depistat pe raza judeului pe doi brbai care au svârit infraciuni la regimul rutier.În cursul zilei de ieri în jurul orei 1700 poliiti din cadrul Serviciului Rutier lau oprit în trafic pentru control pe un brbat în vârst de…

- Șoferi din Alba și Sibiu, prinși și cercetați de polițiști pentru conducere sub influența alcoolului și fara permis La data de 7 decembrie 2018, in jurul orei 20.30, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia, in timp ce actionau pe strada Gheorghe Sincai din municipiu,…

- Prima conditie pentru a conduce un autoturism pe drumurile publice este detinerea unui autoturism pe drumurile publice. Lipsa acestui document, corelata cu consumul de alcool, duce in mod sigur la intocmirea unui dosar penal si creste riscurile producerii unui accident. Aseara, in jurul orei 20.30,…

- Mai multi soferi au fost depistati in trafic de politistii IPJ Constanta conducand sub influenta bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Constanta, La data de 11 noiembrie a.c., in jurul orei 15:30, politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta au depistat un barbat, in varsta de 63 de ani, din municipiul…

- La data de 29 octombrie 2018, politistii rutieri din Aiud au efectuat verificari in legatura cu modul de producere a unui eveniment rutier ce a avut loc in noaptea de 27/28 octombrie 2018, pe HJ 107 I, in afara municipiului Aiud. In urma cercetarilor efectuate, politistii au constatat ca un tanar de…

- Ieri, politistii au intervenit la peste 2.500 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Politistii au aplicat peste 7.300 de sanctiuni contraventionale, au constatat 689 de infractiuni si au confiscat bunuri in valoare de peste 6.000.000 de lei.

- „La data de 20 octombrie, politistii Postului de Politie Miroslava au oprit pentru control, pe raza comunei Miroslava, un autoturism condus de un barbat de 40 de ani, din comuna Miroslava. In urma verificarilor efectuate de catre politisti, s-a stabilit ca acesta nu detine permis de conducere pentru…

- La data de 7 octombrie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta au depistat un barbat, in varsta de 51 de ani, care a condus un autoturism, pe DN 2A, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Barbatul in cauza a fost condus la spital pentru a i se recolta probe biologice, in vederea stabilirii…