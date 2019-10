Din 12 octombrie, noi prevederi pentru şoferi. Cum puteţi fi lăsaţi fără permis Cele mai importante modificari vizeaza folosirea telefonului mobil in trafic. Din 12 octombrie 2019, este interzisa utilizarea telefonului mobil in timp ce conduceți mașina, fara sistem de tip "hands-free". Atenție! Se sancționeaza chiar și simplul fapt ca țineți in mana telefonul sau orice alt dispozitiv foto/video, fara sa le folosiți. Biciclistii, inclusi in premiera , inclusi in In premiera, interdicția se aplica și bicicliștilor, și motocicliștilor ori alți participanți la trafic, cu excepția pietonilor. Se majoreaza și sancțiunile: de la 290 lei amenda și 2 puncte penalizare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

