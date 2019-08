Stiri pe aceeasi tema

- Bazinul Olimpic din Alba Iulia va fi inchis de luni, 12 august, pentru lucrari de reparații și revizii. Reprezentanții unitații au anunțat ca data redeschiderii va fi facuta publica, dupa ce firma care se ocupa de reparații va stabili amploarea lucrarilor necesare și va evalua durata acestora. In aceasta…

- Podul de pe DN 5, peste raul Arges, de la Adunatii Copaceni, se inchide de astazi, timp de sase luni, pentru reparatii, iar circulatia se va desfasura pe podul provizoriu, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

- Podul de pe DN 5, peste raul Arges, de la Adunatii Copaceni, se inchide de joi, timp de sase luni, pentru reparatii, iar circulatia se va desfasura pe podul provizoriu, informeaza miercuri Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Valoarea estimata a lucrarilor…

- Valoarea estimata a lucrarilor de reabilitare a podului peste raul Arges, pe DN 5, este de 8,932 milioane de lei, fara TVA.Potrivit unui comunicat al CNAIR, accesul pe pod se va inchide incepand cu ora 11:00, iar timp de sase luni circulatia se va desfasura pe podul provizoriu situat la…

- De astazi, circulatia rutiera se va inchide pentru 24 de ore pe DN 3, km 66 797 pentru lucrari la linia ferata, anunta DRDP Constanta C.N.A.I.R. S.A D.R.D.P. spune ca in zona mentionata se vor executa "Reparatii curente trecere la nivel L800, km 69 518 statia Lehliu , situata la intersectie cu DN 3,…

- Maine se reiau lucrarile de reparații de la podul rutier de peste raul Suceava, in zona Bazarului. De aceea, se va circula pe doua benzi din patru, astfel ca traficul va fi ingreunat. Lucrarile au fost sistate in perioada Zilelor Sucevei. Intr-o prima etapa s-au facut reparații pe sensul de mers catre…

- In perioada mentionata traficul rutier pe aceasta strada va fi oprit, iar autovehiculele vor putea circula pe rutele marcate in schita atasata. In timpul lucrarilor pe strada respectiva va fi asigurat accesul masinilor de interventie ale Ambulantei, Politiei, Jandarmeriei si Inspectoratului pentru Situatii…

- Primaria Municipiului Craiova anunta ca in perioada 27 – 29 mai, in intervalul orar 19.00-06.00, se va inchide circulatia rutiera pe strada Aries, inclusiv pe bretelele de acces adiacente pasajului subteran, sensul de mers Calea Bucuresti – strada Alexandru Macedonski. ...