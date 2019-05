Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a sarbatori Ziua Internationala a Copilului, societatea Transurb SA in colaborare cu Gradinita nr. 30 (Pinochio), Scoala Gimnaziala nr.17 si Asociatia Centrul de Initiativa Comunitara Galati a organizat un eveniment special dedicat copiilor.

- Pe Radu Radoi, un pasionat biciclist, aceste pietricele aparute pe pista dupa reparații l-au costat doua cauciucuri de bicicleta a cate 40 de euro bucata. Circula cu o cursiera, o bicicleta cu roțile subțiri, iar aceste pietricele nu fac deloc bine cauciucurilor vehiculului cu doua roți. Doua dintre…

- Doi angajați de la Calea Ferata din Moldova și un șef de serviciu din cadrul IGP au fost deferiți justiției pentru trafic de influența.Potrivit procurorilor, o insoțitoare de vagon din cadrul Direcției de deservire a calatorilor, CFM, i-a promis 7.000 de euro șefului de tren.

- Consilierul municipal PSD Ciprian Craciun iși manifesta ingrijorarea cu privire la pericolele pe care le reprezinta cladirile vechi și neingrijite de catre proprietarii acestora. Cu toate acestea in februarie 2017 Primaria municipiului reședința a amenințat cu amenzi proprietarii care nu iși intrețin…