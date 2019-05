Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul secolului trecut, aurul ii ispitea pe americanii care plecau in expediții in cautarea metalului prețios. Astazi, metalul galben a fost inlocuit cu un metal albastru-argintiu, care tinde sa devina la fel de prețios, scrie BBC. Minele de cobalt nu au fost o prioritate în America timp…

- CHIȘINAU, 4 mai – Sputnik. În anul 2019, Moldova va trece treptat la procesul de liberalizare a pieței asigurarilor. Asta înseamna ca regulatorul nu va mai stabili tarifele pe piața de asigurari. Despre aceasta a vorbit în studioul radio Sputnik Moldova șeful Direcției generale…

- Benzina și motorina s-au scumpit chiar acum, in pragul sarbatorilor de paște. Companiile producatoare și de distribuție a carburanților nu au anunțat majorari de prețuri, dar cifrele s-au modificat pe panourile de la benzinarii. Fața de saptamana trecuta, la toate lanțurile de benzinarii prețurile sunt…

- Milenialii, generatia nascuta intre 1980 si sfarsitul anilor '90, au niste obiceiuri de consum care ii fac pe economisti sa isi schimbe previziunile. In urma cu un an, studiile aratau ca milenialii nu pot economisi pentru ca obisnuiesc sa cumpere alimente scumpe, cum ar fi avocado. Despre…

- Autoritatea de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) propune modificarea tarifelor practicate de companiile de distribuție a energiei electrice, de la 1 martie, pentru a include taxa de 2% pe cifra de afaceri introdusa de OUG 114/2018, scrie Mediafax. In cazul in care proiectele de ordin vor fi adoptate,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7435 lei!In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in raport cu leul si a tins un nivel maxim de 4,7648 lei. Marti, euro a coborat la 4,7412 lei.Gabriela Firea, DECIZIE in scandalul…

- In 30 ianuarie 2019, Administrația Financiara Turda a anunțat licitația pentru vinderea celebrului palat țiganesc, cunoscut sub denumirea de Vila Iți. Prețul anunțat la licitație era... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Consiliul Județean Brașov deruleaza in prezent procedurile de achiziție a unor echipamente aeroportuare de importanța majora pentru certificarea și operarea Aeroportului Internațional Brașov – Ghimbav (AIBG). Este vorba despre doua autovehicule de ultima generație destinate prevenirii și stingerii incendiilor…