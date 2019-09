"Evenimentul de astazi, aflat si in organizarea Camerei de Comert si Industrie Bucuresti, cu suportul puternic al Primariei Sectorului 4, reprezinta o prioritate a strategiei externe a Camerei bucurestene. In aceasta perioada, Camera bucuresteana abordeaza cu prioritate piata non-UE, Asia de Est reprezentand o prioritate", a afirmat Sorin-Petre Dimitriu.



Acesta a amintit de cresterea exporturilor romanesti in Republica Coreea inregistrata in primul semestru al acestui an.



"Republica Coreea reprezinta pentru Romania un partener de mare valoare, prin foarte multe elemente. Putem…