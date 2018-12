Stiri pe aceeasi tema

- Primele 5 magazine vor fi deschise in acest an, in mall-urile din București, iar pana in 2020, conform planurilor, compania va depași 40 de magazine in Capitala și in alte orașe. Miniso a fost fondat, in Japonia, in 2013 de designerul japonez Miyake Junya și omul de afaceri chinez Ye Guofu și a deschis…

- In cadrul vizitei oficiale in Federatia Rusa, Igor Dodon a tinut un discurs in fata studentilor si a profesorilor de la Universitatea de Stat din Moscova „M.V. Lomonosov”. Presedintele a vorbit despre principalele etape de dezvoltare ale Republicii Moldova, mentionand si cat de important a fost anul…

- Statele Unite isi vor creste potentialul nuclear atat timp cat Rusia si China vor face acelasi lucru. Avertizarea a fost lansata de presedintele american, Donald Trump. El a reiterat ca Moscova a incalcat Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare.

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca problemele comerciale dintre Statele Unite și China ofera Rusiei noi oportunitați de a intra pe piața chineza, iar Moscova intenționeaza sa ocupe nișele create. In calitate de exemplu el a dat oferta de soia catre China din Statele Unite. „Acum vom intra…

- "Prietenia" ruso-chineza este ingrijoratoare, deoarece in timp ce Moscova si Beijingul se presupune ca sunt buni parteneri comerciali, increderea dintre cele doua state este foarte redusa spre inexistenta. China, ca greutate strategica, va strivi si va domina in primul rand Rusia, scrie EvZ.ro.…

- Competiția DefCamp Capture the Flag și-a desemnat finaliștii, dupa etapa de calificari online desfașurata în perioada 22-23 septembrie. S-au înscris aproximativ 1.000 de participanți din 97 de țari, iar organizatorii estimeaza peste 3.800 de jucatori unici. Prima faza a constat…

- Presedintii Chinei si Rusiei, Xi Jinping si Vladimir Putin, au cerut vineri garantii pentru Coreea de Nord in schimbul denuclearizarii acesteia si, impreuna cu premierul japonez Shinzo Abe, au indemnat...

- Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, a acuzat Rusia ca „triseaza” pentru ca nu respecta sanctiunile impuse Coreei de Nord de catre ONU si a declarat ca Washingtonul „are dovezi de incalcari consistente si variate ale rusilor”, scrie Reuters. Haley a declarat in Consiliul de Securitate al ONU ca Rusia…