Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca si-a suspendat autorizatiile de export de armament si echipament militar catre Arabia Saudita, in urma uciderii jurnalistului disident Jamal Khashoggi si din cauza implicarii regatului wahhabit in razboiul din Yemen, a anuntat joi Ministerul danez al Afacerilor Externe, relateaza Reuters,…

- Danemarca a decis sa suspende aprobarea exporturilor de armament si echipament militar catre Arabia Saudita in urma implicarii Riadului in asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi si in conflictul din Yemen, a declarat joi ministrul de externe Anders Samuelsen, transmite Reuters preluata de Agerpres.…

- In orasul mexican Tijuana, la granita cu SUA, au sosit marti cu autobuze circa 400 de migranti care au luat-o inaintea unei caravane de refugiati din America Centrala, a declarat agentiei Reuters un martor ocular. Restul caravanei este asteptat in zilele urmatoare; majoritatea migrantilor provin…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a facut marți apel la incetarea ostilitaților in Yemen și a declarat ca negocierile coordonate de Națiunile Unite ar trebui sa inceapa luna viitoare, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Mike Pompeo a mai declarat ca atacurile cu rachete…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a spus sambata ca uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi afecteaza stabilitatea in Orientul Mijlociu și ca Washington va lua masuri suplimentare impotriva celor responsabili, relateaza Reuters.

- Secretarul american al apararii Jim Mattis a autorizat utilizarea de trupe si alte resurse militare la granita Statelor Unite cu Mexicul, au anuntat vineri oficiali americani, dupa ce presedintele Donald Trump a scris joi pe Twitter ca va 'trimite armata' la granita, in perspectiva apropierii…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat ca presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a dat asigurari, in timpul discutiilor pe care le-au avut miercuri la Ankara, ca oficialii sauditi coopereaza in ancheta turca in legatura cu disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat ca presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a dat asigurari, in timpul discutiilor pe care le-au avut miercuri la Ankara, ca oficialii sauditi coopereaza in ancheta turca in legatura cu disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters…