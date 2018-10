Diminuarea poverii fiscale pentru sectorul hotelier Paradoxul este accentuat de o stare cat se poate de obiectiva, si anume (potrivit aceleiasi surse) "desi veniturile nete reale sunt reduse, populatia isi petrece o parte a concediului in tarile vecine care, probabil, ofera conditii de pret si calitate mai bune". De altminteri, trebuie sa recunoastem, problemele acestui sector constituie motiv de preocupare sustinuta pentru factorii macrodecizionali autohtoni. Premierul nostru, la ultima intrunire de Executiv, (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

