Dimineață NEAGRĂ - Accident cu ȘAPTE victime pe Autostrada Soarelui Șapte persoane au fost ranite intr-un accident produs miercuri dimineața pe Autostrada Soarelui, in județul Calarași. Toate victimele au fost transportate la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Potrivit ISU Calarași, accidentul a avut loc miercuri dimineața pe Autostrada A2, la kilometrul 73, pe sensul de mers dinspre București spre Constanța. In accident au fost implicate un microbuz, care s-a rasturnat la marginea drumului, și un autoturism, conform Mediafax. Citește și: BUBUIE un nou scandal in MAI: polițiștii din satul fetiței ucise de pedofilul olandez, AUDIAȚI… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

